Cartaz para ajudar a localizar Yan Matheus Nascimento de Seixas de Lima, de 29 - Divulgação / Disque Denúncia

Cartaz para ajudar a localizar Yan Matheus Nascimento de Seixas de Lima, de 29Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 11/06/2026 08:08

Rio – O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (11), um cartaz para ajudar a localizar Yan Matheus Nascimento de Seixas de Lima, de 29 anos, apontado como um dos envolvidos na morte do torcedor Matheus Casemiro dos Santos, de 24 anos. O crime ocorreu durante uma briga entre torcidas organizadas rivais, horas antes da partida entre Corinthians e Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro de 2025.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Matheus foi espancado com pedaços de madeira, além de receber socos e chutes durante o confronto ocorrido em 13 de setembro daquele ano. A confusão aconteceu na Rua José dos Reis, em Engenho de Dentro, localizada nos arredores do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio



A vítima chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Um dos envolvidos foi preso em flagrante no dia do confronto. A Polícia Civil identificou os demais participantes ao longo das investigações.





Na última terça-feira (9), agentes prenderam Orlando Bernardo de Lucena , também investigado pelo homicídio, em uma residência em Olaria, na Zona da Leopoldina. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado expedido no fim de 2025. Segundo as autoridades, Orlando também possui condenação definitiva por roubo majorado e já está no sistema prisional à disposição da Justiça.

Yan Matheus é considerado foragido. Contra ele foram expedidos dois mandados de prisão pela 2ª Vara Criminal da Capital, sendo um de prisão preventiva e outro de prisão temporária, ambos relacionados ao crime de homicídio qualificado.



Quem tiver informações sobre os foragidos, pode entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento, com anonimato garantido:



-Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

-WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

-Aplicativo: Disque Denúncia RJ