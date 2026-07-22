Cerca de 55 kg de maconha foram encontrados em veículo na RJ-106Divulgação

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Ana Fernanda Freire
Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite de terça-feira (21), um homem que transportava cerca de 55 kg de maconha na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

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De acordo com a corporação, uma equipe realizava patrulhamento quando recebeu a informação de que um veículo havia saído do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, com destino à Região dos Lagos.
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Cerca de 55 kg de maconha foram encontrados em veículo na RJ-106 - Divulgação
Cerca de 55 kg de maconha foram encontrados em veículo na RJ-106 - Divulgação


Na altura do km 1 da rodovia, os agentes abordaram o automóvel, que tinha apenas o motorista. Durante a revista, os policiais encontraram, no porta-malas, dois sacos plásticos pretos contendo 55 tabletes de maconha.

O condutor foi preso em flagrante e informou que levaria o material até o município de Cabo Frio.

A ocorrência está a cargo da 75ª DP (Rio do Ouro).