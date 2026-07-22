Cerca de 55 kg de maconha foram encontrados em veículo na RJ-106Divulgação
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Na altura do km 1 da rodovia, os agentes abordaram o automóvel, que tinha apenas o motorista. Durante a revista, os policiais encontraram, no porta-malas, dois sacos plásticos pretos contendo 55 tabletes de maconha.
O condutor foi preso em flagrante e informou que levaria o material até o município de Cabo Frio.
A ocorrência está a cargo da 75ª DP (Rio do Ouro).
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