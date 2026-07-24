Vítima foi encaminhada ao Hospital Evandro Freire, mas não resistiuSandro Vox/Arquivo Agência O Dia
A ocorrência foi inicialmente registrada na 37ª DP e encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação do caso.
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Vítima foi encaminhada ao Hospital Evandro Freire, mas não resistiuSandro Vox/Arquivo Agência O Dia
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