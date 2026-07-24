Vítima foi encaminhada ao Hospital Evandro Freire, mas não resistiu - Sandro Vox/Arquivo Agência O Dia

Vítima foi encaminhada ao Hospital Evandro Freire, mas não resistiuSandro Vox/Arquivo Agência O Dia

Publicado 24/07/2026 08:35

Rio - Um homem morreu após dar entrada baleado no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, na Zona Norte, na noite desta quinta-feira (23). Segundo testemunhas, a vítima teria sido atingida durante um tiroteio na Rua Zaquia Jorge, no sub-bairro da Freguesia.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados apenas para a unidade de saúde. No local, a equipe médica informou que o homem não resistiu aos ferimentos.



A ocorrência foi inicialmente registrada na 37ª DP e encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação do caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga a morte de Vitor Ponciano Ribeiro. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.