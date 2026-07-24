Vítima foi encaminhada ao Hospital Evandro Freire, mas não resistiuSandro Vox/Arquivo Agência O Dia

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Ana Fernanda Freire
Rio - Um homem morreu após dar entrada baleado no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, na Zona Norte, na noite desta quinta-feira (23). Segundo testemunhas, a vítima teria sido atingida durante um tiroteio na Rua Zaquia Jorge, no sub-bairro da Freguesia.
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De acordo com a Polícia Militar, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados apenas para a unidade de saúde. No local, a equipe médica informou que o homem não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi inicialmente registrada na 37ª DP e encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação do caso.
Em nota, a Polícia Civil informou que investiga a morte de Vitor Ponciano Ribeiro. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.