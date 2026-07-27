Pedestre quase foi atropelado por poucos centímetrosReprodução / Redes Sociais

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Manuella Viegas
Rio - Um homem escapou por pouco de um atropelamento na Estrada do Magarça, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Câmeras de segurança da região flagraram a situação, que não se tornou um grave acidente por poucos centímetros.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem de camisa vermelha caminhando na calçada tranquilamente. Mais atrás, um carro em alta velocidade parece perder o controle e acaba subindo na calçada. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (24).

O homem percebeu o perigo que correu apenas depois que o veículo passou entre ele e um outro carro estacionado, deixando poucos centímetros de distância. Um outro pedestre, que andava mais atrás, chegou a levantar as mãos para o céu e agradecer pelo livramento.

Outras imagens mostram que o carro desgovernado seguiu adiante até bater em outros veículos parados mais a frente. Não há informações sobre vítimas ou os motivos que fizeram o motorista perder o controle do automóvel.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.