Pedestre quase foi atropelado por poucos centímetrosReprodução / Redes Sociais
As imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem de camisa vermelha caminhando na calçada tranquilamente. Mais atrás, um carro em alta velocidade parece perder o controle e acaba subindo na calçada. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (24).
O homem percebeu o perigo que correu apenas depois que o veículo passou entre ele e um outro carro estacionado, deixando poucos centímetros de distância. Um outro pedestre, que andava mais atrás, chegou a levantar as mãos para o céu e agradecer pelo livramento.
Outras imagens mostram que o carro desgovernado seguiu adiante até bater em outros veículos parados mais a frente. Não há informações sobre vítimas ou os motivos que fizeram o motorista perder o controle do automóvel.
A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.
Homem escapa de atropelamento por pouco em Guaratiba— Jornal O Dia (@jornalodia) July 27, 2026
Imagens: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/5Scc2HSNdC
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