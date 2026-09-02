Em eventual 2º turno, Paes registra 41% das intenções, e Ruas, 30% - Divulgação

Em eventual 2º turno, Paes registra 41% das intenções, e Ruas, 30%Divulgação

Publicado 02/09/2026 12:38





No cenário estimulado, William Siri (PSOL) tem 5%, Coronel Busnello (Missão), 4%, e André Marinho (Novo), 3%. Cyro Garcia (PSTU) e Juliete (UP) registram 1% cada, enquanto Luan Monteiro (PCO) não pontua. Brancos e nulos somam 11%, e 12% não sabem ou não responderam.



Em uma segunda simulação, sem Garotinho, Paes marca 36% e Ruas, 23%. Siri e Busnello têm 5% cada, Marinho registra 4%, e Cyro e Juliete aparecem com 1% cada. Brancos e nulos são 13%, e 12% não sabem ou não responderam. Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 2, mostra Eduardo Paes (PSD) na liderança com 35% das intenções de voto na disputa pelo governo do Rio de Janeiro . Douglas Ruas (PL) aparece com 21%, e Anthony Garotinho (Republicanos), com 7%.No cenário estimulado, William Siri (PSOL) tem 5%, Coronel Busnello (Missão), 4%, e André Marinho (Novo), 3%. Cyro Garcia (PSTU) e Juliete (UP) registram 1% cada, enquanto Luan Monteiro (PCO) não pontua. Brancos e nulos somam 11%, e 12% não sabem ou não responderam.Em uma segunda simulação, sem Garotinho, Paes marca 36% e Ruas, 23%. Siri e Busnello têm 5% cada, Marinho registra 4%, e Cyro e Juliete aparecem com 1% cada. Brancos e nulos são 13%, e 12% não sabem ou não responderam.

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O levantamento também testou dois cenários de segundo turno. Em uma disputa entre Paes e Ruas, os porcentuais são de 41% e 30%, respectivamente; 13% votariam em branco ou nulo e 16% não sabem ou não responderam. No cenário com Paes e Garotinho, os índices são de 45% e 25%, com 13% de brancos e nulos e 17% de indecisos



Na pergunta espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Paes tem 20%, Ruas, 10%, e Garotinho, 3%. Outros nomes somam 6%, enquanto 14% dizem votar em branco ou nulo e 47% não sabem ou não responderam.



Presidência O levantamento também testou dois cenários de segundo turno. Em uma disputa entre Paes e Ruas, os porcentuais são de 41% e 30%, respectivamente; 13% votariam em branco ou nulo e 16% não sabem ou não responderam. No cenário com Paes e Garotinho, os índices são de 45% e 25%, com 13% de brancos e nulos e 17% de indecisosNa pergunta espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Paes tem 20%, Ruas, 10%, e Garotinho, 3%. Outros nomes somam 6%, enquanto 14% dizem votar em branco ou nulo e 47% não sabem ou não responderam.

Uma segunda pesquisa também mediu a intenção de voto para presidente entre os eleitores do Rio de Janeiro. No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro (PL) registra 36%, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 34%, e Augusto Cury (Avante), 13%. Renan Santos (Missão) tem 5%, Pablo Marçal (PRTB), 3%, Ronaldo Caiado (PSD), 2%, e Romeu Zema (Novo), 1%. Outros candidatos somam 1%, brancos e nulos são 3% e 2% não sabem ou não responderam.



Em uma eventual disputa de segundo turno entre Flávio e Lula, os porcentuais são de 45% e 41%, respectivamente. Brancos e nulos somam 7%, e outros 7% não sabem ou não responderam.



Na pesquisa espontânea para presidente, Lula registra 29%, Flávio, 25%, e Cury, 5%. Renan tem 2%, enquanto Caiado e Marçal aparecem com 1% cada. Brancos e nulos somam 8%, e 27% não sabem ou não responderam.



As duas pesquisas ouviram 2 mil eleitores do Estado do Rio de Janeiro entre 28 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento estadual está registrado sob o protocolo RJ-08350/2026, e o presidencial, sob o BR-02209/2026.