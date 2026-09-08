As sabatinas fazem parte da 8ª edição do Movimento Rio em Frente, apresentado pela Fecomércio RJDivulgação

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Thalita Queiroz
Rio - Começa nesta terça-feira (8) a série de sabatinas com candidatos ao Governo do Rio nas eleições de 2026, realizada por O Dia. A iniciativa faz parte da 8ª edição do Movimento Rio em Frente, apresentado pela Fecomércio RJ, em parceria institucional com a Firjan e a Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). O primeiro candidato a participar será William Siri (PSOL), nesta terça-feira, às 11h. Na sequência, às 14h, será a vez do Coronel Busnello (Missão).
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Luan Monteiro (PCO) - Divulgação/ PCO
Coronel Busnello (Missão) - Reprodução/ Redes sociais
Eduardo Paes (PSD) - Divulgação
William Siri (PSOL) - Divulgação
Cyro Garcia (PSTU) - Divulgação
André Marinho (Novo) - Divulgação/ Guilherme Loiola
Douglas Ruas (PL) - Arquivo/ Carlos Elias Junior / Agência O Dia
Anthony Garotinho (Republicanos) - Arquivo/ Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Juliete Pantoja (UP) - Arquivo/ Agência O Dia

Ao todo, serão três dias de encontros, transmitidos ao vivo pelo canal de O Dia no YouTube. A mediação ficará por conta das jornalistas Mariana Procópio e Aline Pacheco.

Confira a agenda das próximas:

10 de setembro (quinta-feira)
10h — Douglas Ruas (PL)
12h — Juliete Pantoja (UP)
14h — Cyro Garcia (PSTU)
16h — Anthony Garotinho (Republicanos)

11 de setembro (sexta-feira)
11h — Luan Monteiro (PCO)
14h — André Marinho (Novo)
16h — Eduardo Paes (PSD)

Como vai funcionar

Durante as sabatinas, os candidatos serão questionados sobre temas que impactam diretamente a vida da população fluminense, como segurança pública, saúde, educação, mobilidade, desenvolvimento econômico, geração de empregos, infraestrutura e políticas sociais. A proposta é permitir que o eleitor conheça as prioridades e as soluções defendidas por cada candidato antes de tomar sua decisão nas urnas.

As entrevistas também representam uma oportunidade para que os postulantes apresentem seus projetos para o futuro do Rio de Janeiro e respondam a questões relacionadas aos problemas enfrentados atualmente pelo estado.

A iniciativa reforça o papel do jornalismo na cobertura eleitoral e na promoção do acesso da população a informações que contribuam para um voto consciente.