As sabatinas fazem parte da 8ª edição do Movimento Rio em Frente, apresentado pela Fecomércio RJDivulgação
Ao todo, serão três dias de encontros, transmitidos ao vivo pelo canal de O Dia no YouTube. A mediação ficará por conta das jornalistas Mariana Procópio e Aline Pacheco.
Confira a agenda das próximas:
10 de setembro (quinta-feira)
10h — Douglas Ruas (PL)
12h — Juliete Pantoja (UP)
14h — Cyro Garcia (PSTU)
16h — Anthony Garotinho (Republicanos)
11 de setembro (sexta-feira)
11h — Luan Monteiro (PCO)
14h — André Marinho (Novo)
16h — Eduardo Paes (PSD)
Como vai funcionar
Durante as sabatinas, os candidatos serão questionados sobre temas que impactam diretamente a vida da população fluminense, como segurança pública, saúde, educação, mobilidade, desenvolvimento econômico, geração de empregos, infraestrutura e políticas sociais. A proposta é permitir que o eleitor conheça as prioridades e as soluções defendidas por cada candidato antes de tomar sua decisão nas urnas.
As entrevistas também representam uma oportunidade para que os postulantes apresentem seus projetos para o futuro do Rio de Janeiro e respondam a questões relacionadas aos problemas enfrentados atualmente pelo estado.
A iniciativa reforça o papel do jornalismo na cobertura eleitoral e na promoção do acesso da população a informações que contribuam para um voto consciente.
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