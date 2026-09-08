As sabatinas fazem parte da 8ª edição do Movimento Rio em Frente, apresentado pela Fecomércio RJ - Divulgação

As sabatinas fazem parte da 8ª edição do Movimento Rio em Frente, apresentado pela Fecomércio RJDivulgação

Publicado 08/09/2026 07:00 | Atualizado 08/09/2026 10:20

Rio - Começa nesta terça-feira (8) a série de sabatinas com candidatos ao Governo do Rio nas eleições de 2026, realizada por O Dia. A iniciativa faz parte da 8ª edição do Movimento Rio em Frente, apresentado pela Fecomércio RJ, em parceria institucional com a Firjan e a Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). O primeiro candidato a participar será William Siri (PSOL), nesta terça-feira, às 11h. Na sequência, às 14h, será a vez do Coronel Busnello (Missão).