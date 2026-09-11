Lista traz os dez selecionados - Divulgação

Lista traz os dez selecionadosDivulgação

Publicado 11/09/2026 12:44 | Atualizado 11/09/2026 12:45

A Prefeitura do Rio divulgou os dez criadores de conteúdo selecionados para integrar o Rio Digital Influencer 2026, iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo que chega à quarta edição. Criado em 2021, o projeto aposta no alcance e na linguagem das redes sociais para ampliar a divulgação do Rio de Janeiro como destino turístico.

A nova turma reúne perfis com diferentes propostas e públicos. Viagens, gastronomia, cultura, lazer, entretenimento e experiências pela cidade estão entre os temas abordados pelos criadores escolhidos.

Foram selecionados Gui Ferreira (@ahseeuvo), Ari Kaye (@arikaye), Marcele e Sillas (@cariocasnaviagem), Augusto e Gabryel (@guiadoscariocas), Leda Ribas (@ledaribasr), Marcos Reguete (@pelorioepelomundo), Lu Martins (@placesbylu), May Gasparini (@rjgourmet), Cristiano Souza (@role_do_cris) e Núbia Santos (@teguionorio_).

Diferentes olhares sobre o Rio

A composição da nova turma reúne criadores que apresentam a cidade a partir de diferentes perspectivas. A ideia é aproveitar a diversidade de conteúdos produzidos nas redes para mostrar não apenas os cartões-postais mais conhecidos, mas também lugares, programas e experiências que fazem parte do cotidiano carioca.

Entre os selecionados está Gui Ferreira, do @ahseeuvo, que tem como uma de suas principais frentes a divulgação da agenda de eventos do Rio de Janeiro. O criador utiliza as redes sociais para indicar programas e atrações que acontecem pela cidade, ajudando os seguidores a descobrir shows, festas, eventos culturais e outras opções de entretenimento.

Também escolhido está Ari Kaye, do @arikaye, que leva para a iniciativa seu conteúdo e seu olhar sobre a cidade.

O universo das viagens é representado por Marcele e Sillas, do @cariocasnaviagem. O perfil apresenta roteiros, destinos e experiências, mostrando diferentes possibilidades para quem deseja conhecer ou redescobrir o Rio.

Augusto e Gabryel, do @guiadoscariocas, também estão entre os selecionados. O perfil reúne conteúdos relacionados à vida carioca e apresenta diferentes opções de lugares e experiências na cidade.

A lista conta ainda com Leda Ribas, do @ledaribasr, que passa a fazer parte da nova edição do projeto.

Outro selecionado é Marcos Reguete, do @pelorioepelomundo, perfil que trabalha com conteúdos ligados a experiências e destinos, tendo o Rio de Janeiro como um dos focos de sua produção.

Já Lu Martins, do @placesbylu, integra a seleção com conteúdos voltados à descoberta de lugares e experiências. O perfil faz parte do grupo de criadores que ajudam a apresentar novas possibilidades para quem busca programas pela cidade.

A gastronomia também ganha espaço na nova turma. May Gasparini, do @rjgourmet, representa o segmento com conteúdos relacionados ao universo gastronômico e às experiências proporcionadas pelos estabelecimentos cariocas.

Cristiano Souza, do @role_do_cris, também foi escolhido. O criador apresenta diferentes opções de lazer e entretenimento no Rio, com conteúdos sobre passeios, gastronomia, eventos e experiências. As rodas de samba também têm espaço em sua produção, valorizando um dos gêneros mais associados à cultura carioca e mostrando diferentes opções para quem quer aproveitar o samba pela cidade.

Completando a lista está Núbia Santos, do @teguionorio_, que passa a integrar oficialmente a edição 2026 do Rio Digital Influencer.

Ferramenta para o turismo

A iniciativa acompanha uma mudança na forma como turistas e moradores pesquisam o que fazer na cidade. As redes sociais se tornaram uma importante ferramenta para descobrir restaurantes, atrações culturais, eventos, hotéis, trilhas, praias e outros programas.

Nesse cenário, os criadores de conteúdo funcionam como uma ponte entre os destinos e o público. Por meio de vídeos, fotografias, roteiros e relatos de experiências, eles apresentam os locais de uma maneira mais próxima e ajudam a despertar o interesse de quem busca novas opções de lazer.

Para o Rio de Janeiro, essa estratégia também permite ampliar a divulgação para além dos pontos turísticos tradicionalmente associados à cidade. A praia, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor continuam sendo símbolos importantes do destino, mas o Rio também possui uma grande variedade de experiências gastronômicas, culturais, musicais e de lazer espalhadas por diferentes bairros.

É justamente nessa diversidade que o projeto encontra espaço para os dez selecionados. Cada perfil possui uma linguagem própria e conversa com públicos diferentes, permitindo que a cidade seja apresentada sob múltiplos pontos de vista.

Projeto chega à quarta edição

Criado em 2021, o Rio Digital Influencer chega em 2026 à sua quarta edição. A iniciativa reconhece o trabalho de produtores de conteúdo que utilizam suas plataformas para falar sobre a cidade e seus atrativos.

Os dez selecionados participarão do projeto pelo período estabelecido no edital e poderão contribuir para a divulgação de eventos, shows, festivais, atrações e experiências turísticas realizadas no município.

A seleção reforça a importância dos influenciadores na comunicação turística contemporânea. Ao reunir diferentes criadores, a iniciativa permite que o mesmo destino seja apresentado por diversas vozes e linguagens.

