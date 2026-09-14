Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere apresentou o projeto cultural, que reúne cerca de 120 instituições - Divulgação / Prefeitura do Rio

Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere apresentou o projeto cultural, que reúne cerca de 120 instituiçõesDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 14/09/2026 12:38

Prefeitura do Rio apresentou, nesta segunda-feira (14), a primeira Semana de Arte do Rio, que será realizada entre os dias 16 e 27 de setembro, com mais de 400 atrações gratuitas espalhadas por diferentes pontos do Centro. A programação reúne 74 festivais, exposições, espetáculos e outras atividades, com mais de mil horas de eventos.

A proposta é transformar a própria cidade em parte da experiência cultural. Cerca de 120 instituições públicas e privadas participam da iniciativa, que terá atividades em locais como Santa Teresa, Praça XV, Praça Tiradentes, Lapa, Cinelândia, Praça Mauá, Gamboa e Praça Onze.

A programação reúne diferentes linguagens, como música, teatro, dança, literatura, cinema, artes visuais, arquitetura, urbanismo e patrimônio. Entre os participantes estão instituições como Museu Nacional de Belas Artes, Paço Imperial, Museu de Arte do Rio (MAR) e Museu do Amanhã, além de festivais e projetos culturais.

Segundo a Prefeitura, a Semana de Arte pretende ampliar a circulação de artistas e do público, valorizar o patrimônio e fortalecer a economia da cultura. A intenção é que o evento passe a fazer parte do calendário anual do Rio.

"Mais do que realizar um grande evento, estamos estruturando uma política permanente de fortalecimento dos festivais, das instituições culturais, dos grupos artísticos e da ocupação cultural do território", afirmou o secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha.

O prefeito Eduardo Cavaliere também destacou a ocupação cultural da região central. Segundo ele, a Semana de Arte será a primeira de uma série de iniciativas do tipo nos próximos anos.

Show de abertura será nos Arcos da Lapa

A abertura da Semana de Arte será realizada na quarta-feira (16), nos Arcos da Lapa, com um espetáculo de luzes e show de Diogo Nogueira.

Entre os destaques da programação estão ainda o espetáculo "Tarsila do Amaral", com Cláudia Raia; "Senhora dos Afogados", do Teatro Oficina; e o Projeto Aquarius, com Emicida e Leci Brandão, na Praça Mauá, sob regência do maestro Carlos Prazeres.

A programação também terá a participação da Flup, que celebra os 20 anos do livro "Um defeito de cor", de Ana Maria Gonçalves. O evento reúne ainda projetos como Festival MIMO, ArtRio, Festival Panorama, Encontro de Cinema Zózimo Bulbul, FIL, Festival Amir Haddad e Circuito dos Ateliês.

A Semana de Arte também contará com nova iluminação cênica e permanente dos Arcos da Lapa. A RioLuz instalou 50 projetores RGBW e 75 metros de novos cabos no monumento.

A companhia também realizou manutenções e vistorias em pontos que receberão atividades, como o Convento de Santo Antônio, a Igreja do Carmo da Antiga Sé e a Igreja Santa Rita de Cássia.

Transporte público será alternativa para o público

A Prefeitura recomenda o uso do transporte público para o deslocamento entre os diferentes pontos da programação. O Terminal Intermodal Gentileza será uma das principais opções de integração, com BRT, VLT e ônibus municipais.

Pelo BRT Transbrasil, o terminal tem conexões com a Avenida Brasil e diferentes regiões das zonas Norte e Oeste. O local também é atendido pelas linhas 60, 61, 70, 73, 80 e 90, além do serviço executivo entre o Aeroporto Internacional do Galeão e o Gentileza.

As linhas 1 e 4 do VLT também passam pelo terminal. A Linha 1 liga o Gentileza ao Aeroporto Santos Dumont, passando pela Praça Mauá e pelo Museu do Amanhã. Já a Linha 4 segue até a Praça XV, com conexões para a Central do Brasil e as barcas.

O terminal conta ainda com 26 serviços de ônibus municipais, incluindo operações regulares e noturnas, com ligações para bairros das zonas Sul, Norte e Oeste.

A CET-Rio terá uma operação especial na região central durante os 12 dias do evento. Até 40 agentes de trânsito estarão diariamente em atuação, com 10 motocicletas, cinco veículos operacionais e três reboques.

Também estão previstos bloqueios e desvios em trechos de maior circulação, especialmente no entorno da Lapa, da Avenida República do Paraguai e da Rua Mem de Sá. O trânsito será acompanhado pelo Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), que poderá realizar ajustes na programação semafórica conforme a necessidade.

Comlurb terá 700 garis durante os eventos

A Comlurb vai mobilizar 700 garis, divididos em três turnos, além de 60 supervisores, para cuidar da limpeza e manutenção dos locais de realização da Semana de Arte.

Serão instalados 450 contêineres e 180 papeleiras, além da utilização de 21 veículos de apoio. A companhia também terá 50 agentes responsáveis pela fiscalização de grandes geradores de resíduos.

Como parte da iniciativa, 17 contêineres de alta capacidade e 50 papeleiras serão transformados em obras de arte urbana por artistas. A proposta é unir a programação cultural à valorização dos espaços públicos.

A programação completa da Semana de Arte do Rio está disponível no site oficial do evento.