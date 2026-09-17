Prefeito Eduardo Cavaliere em inauguração nesta quarta-feira (16) - Divulgação

Prefeito Eduardo Cavaliere em inauguração nesta quarta-feira (16)Divulgação

Publicado 17/09/2026 08:07





A iniciativa é resultado do projeto Reviver, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), voltado para cervejarias. O programa já incentivou a instalação dos estabelecimentos no tradicional endereço carioca e tem como objetivos estimular a atividade econômica, contribuir para a ocupação do Centro e preservar o patrimônio histórico da região.



O município subsidiou até R$ 200 mil para a reforma dos imóveis e oferece auxílio de até R$ 15 mil para despesas gerais durante 30 meses. O investimento total é de aproximadamente R$ 8,1 milhões.



O projeto reúne imóveis ociosos e cervejarias no modelo brewpub, em que as bebidas são produzidas e comercializadas no próprio estabelecimento, acompanhadas de petiscos.

A Rua da Carioca, no Centro, ganhou o primeiro Polo Cervejeiro do Rio. O espaço foi inaugurado pelo prefeito Eduardo Cavaliere nesta quarta-feira (16) e reúne cervejarias artesanais instaladas em imóveis que estavam fechados há anos. Ao todo, nove estabelecimentos participam do projeto, sendo que sete já estão em funcionamento.A iniciativa é resultado do projeto Reviver, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), voltado para cervejarias. O programa já incentivou a instalação dos estabelecimentos no tradicional endereço carioca e tem como objetivos estimular a atividade econômica, contribuir para a ocupação do Centro e preservar o patrimônio histórico da região.O município subsidiou até R$ 200 mil para a reforma dos imóveis e oferece auxílio de até R$ 15 mil para despesas gerais durante 30 meses. O investimento total é de aproximadamente R$ 8,1 milhões.O projeto reúne imóveis ociosos e cervejarias no modelo brewpub, em que as bebidas são produzidas e comercializadas no próprio estabelecimento, acompanhadas de petiscos.

Segundo a Prefeitura, os sete estabelecimentos que já estão abertos venderam, em 2025, 300,9 mil chopes. O volume corresponde a cerca de 824 canecas servidas por dia. Ao longo do ano, foram consumidos 100,3 mil litros de cerveja, uma média de 25,1 mil litros por mês.



Rua da Carioca passa por revitalização





A inauguração do polo ocorre após uma série de intervenções de requalificação na região. A Prefeitura investiu R$ 3,6 milhões na recuperação da Rua da Carioca e de trechos da Avenida República do Paraguai e da Rua Ramalho Ortigão.



As obras recuperaram aproximadamente 8 mil metros quadrados de área pública, incluindo 3,6 mil metros quadrados de pavimentação e 593 metros de drenagem. A intervenção também ampliou o espaço destinado aos pedestres.



A redução de três para duas faixas de circulação de veículos permitiu a requalificação de 3,8 mil metros quadrados de passeio. Alguns pontos receberam rebaixamento das calçadas para diminuir o desnível com a pista e facilitar a circulação de pessoas com mobilidade reduzida.



A área também recebeu nova iluminação, um bicicletário com 16 vagas e 14 apoios para descanso. As estruturas foram instaladas para melhorar a circulação e permitir que frequentadores permaneçam no local.



O secretário de Infraestrutura, Wanderson Santos, destacou que a intervenção foi planejada para priorizar os pedestres.



“A Rua da Carioca merecia essa revitalização pela sua história. São 600 metros pensados para os pedestres terem mais espaço de circulação, com os novos encostos que estão sendo sucesso com os frequentadores das cervejarias”, pontuou Wanderson.



Interdições durante a Semana de Arte





Durante a Semana de Arte do Rio, a Rua da Carioca terá trechos interditados ao trânsito de veículos. A via ficará fechada entre a Avenida República do Paraguai e a Rua Uruguaiana, com bloqueios em diferentes horários entre os dias 16 e 28 de setembro.



Nesta quinta-feira (17), a interdição será das 18h às 3h do dia seguinte. Entre sexta-feira (18) e domingo (20), o bloqueio ocorrerá das 18h de sexta-feira até as 3h de segunda-feira (21). De 21 a 24 de setembro, a via será interditada das 18h às 3h do dia seguinte. Já no dia 25, o fechamento começa às 18h e segue até as 3h do dia 28.



A interdição também provocou alterações nos itinerários de linhas de ônibus que circulam pela região. A CET-Rio montou uma operação especial de trânsito, e agentes estarão no local para orientar motoristas e auxiliar na circulação.



Patrimônio histórico





Os imóveis que integram o projeto fazem parte do Sítio Cultural da Carioca e são tombados pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac). Segundo a Prefeitura, os espaços estavam fechados havia anos.



A história do local remonta ao século XVII, em 1697. O nome atual da rua passou a ser utilizado em 1848, quando o endereço fazia parte do caminho para o Chafariz da Carioca.



O projeto do Polo Cervejeiro integra as ações do Reviver Centro e do Reviver Centro Cultural, iniciativas municipais voltadas à recuperação urbanística, cultural, social e econômica da região central.



A Secretaria Municipal de Ordem Pública também vai reforçar a fiscalização de ordenamento urbano. Já o Centro de Operações e Resiliência fará o monitoramento do polo 24 horas por dia, por meio de 30 câmeras instaladas no trecho entre a Praça Tiradentes e a Avenida Rio Branco.