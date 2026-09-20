Nathaly e Kemilly teriam usado uma faca de açougueiro para ameaçar a vítima - Divulgação / Disque Denúncia

Nathaly e Kemilly teriam usado uma faca de açougueiro para ameaçar a vítimaDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 20/09/2026 12:25





Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), as suspeitas e outras três pessoas, que não foram identificadas, teriam constrangido a vítima de forma violenta e com ameaças para forçá-la a realizar uma transferência via Pix. O caso aconteceu em 4 de setembro na Rua General Herculano Gomes, altura do nº 1340.



A vítima estaria voltando do trabalho quando encontrou o grupo na rua. De acordo com a denúncia, Nathaly teria se aproximado com uma faca e exigido que ela fizesse uma transferência imediata de R$ 100.



Temendo por sua vida, a vítima acabou transferindo somente R$ 20, já que não tinha saldo suficiente em sua conta bancária.



Durante a ação, Kemilly teria prestado suporte, observando ao redor, enquanto gravava a cena e fazia ameaças. “Vou chamar todos os travestis para te dar uma facada”, disse ela em meio ao roubo como uma forma também de impedir a fuga da vítima.



Após investigações conduzidas pela 17ª DP (São Cristóvão), a Justiça do Rio, por meio da 29ª Vara Criminal da Capital, aceitou um pedido de mandado de prisão preventiva contra Nathaly e Kemilly pelo crime de extorsão com agravo de ter sido cometido por duas ou mais pessoas e o uso de arma. A pena prevista é de 4 a 10 anos de reclusão e multa.



De acordo com o Disque Denúncia, Nathaly possui histórico criminal, tendo passagem pelo sistema prisional em junho de 2023, pelo crime de furto. A travesti e outros acusados roubaram dez ovos de páscoa e uma garrafa de espumante de uma loja de departamento na Rua Fonseca, em Bangu, Zona Oeste do Rio.



Ela foi colocada em Prisão Albergue Domiciliar (PAD) em novembro de 2024 e liberada provisoriamente em setembro de 2025, sendo novamente presa em 9 de setembro deste ano e solta na última segunda-feira (14), ao término do prazo da prisão temporária.



No mesmo dia, agentes da 17ª DP, em ação conjunta com a 28ª DP (Praça Seca) e a 44ª DP (Inhaúma), prenderam outra travesti foragida da Justiça pelo crime de roubo durante diligências realizadas na Avenida Bartolomeu de Gusmão, em São Cristóvão. Contra Rebecca, de 24 anos, havia um mandado de prisão emitido pela Justiça de Goiás em aberto. O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre a localização de duas travestis suspeitas de usar uma faca de açougueiro para ameaçar uma pessoa, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio . Nathaly, de 28 anos, e Kemilly Vitória Santos Da Silva, de 20, teriam roubado R$ 20 da vítima em uma área conhecida pela concentração de profissionais do sexo.Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), as suspeitas e outras três pessoas, que não foram identificadas, teriam constrangido a vítima de forma violenta e com ameaças para forçá-la a realizar uma transferência via Pix. O caso aconteceu em 4 de setembro na Rua General Herculano Gomes, altura do nº 1340.A vítima estaria voltando do trabalho quando encontrou o grupo na rua. De acordo com a denúncia, Nathaly teria se aproximado com uma faca e exigido que ela fizesse uma transferência imediata de R$ 100.Temendo por sua vida, a vítima acabou transferindo somente R$ 20, já que não tinha saldo suficiente em sua conta bancária.Durante a ação, Kemilly teria prestado suporte, observando ao redor, enquanto gravava a cena e fazia ameaças. “Vou chamar todos os travestis para te dar uma facada”, disse ela em meio ao roubo como uma forma também de impedir a fuga da vítima.Após investigações conduzidas pela 17ª DP (São Cristóvão), a Justiça do Rio, por meio da 29ª Vara Criminal da Capital, aceitou um pedido de mandado de prisão preventiva contra Nathaly e Kemilly pelo crime de extorsão com agravo de ter sido cometido por duas ou mais pessoas e o uso de arma. A pena prevista é de 4 a 10 anos de reclusão e multa.De acordo com o Disque Denúncia, Nathaly possui histórico criminal, tendo passagem pelo sistema prisional em junho de 2023, pelo crime de furto. A travesti e outros acusados roubaram dez ovos de páscoa e uma garrafa de espumante de uma loja de departamento na Rua Fonseca, em Bangu, Zona Oeste do Rio.Ela foi colocada em Prisão Albergue Domiciliar (PAD) em novembro de 2024 e liberada provisoriamente em setembro de 2025, sendo novamente presa em 9 de setembro deste ano e solta na última segunda-feira (14), ao término do prazo da prisão temporária.No mesmo dia, agentes da 17ª DP, em ação conjunta com a 28ª DP (Praça Seca) e a 44ª DP (Inhaúma), prenderam outra travesti foragida da Justiça pelo crime de roubo durante diligências realizadas na Avenida Bartolomeu de Gusmão, em São Cristóvão. Contra Rebecca, de 24 anos, havia um mandado de prisão emitido pela Justiça de Goiás em aberto.

A reportagem de O DIA tenta localizar as defesas de Nathaly e Kemilly. O espaço segue aberto para manifestações.

O Disque Denúncia pede para que quem tenha informações sobre a localização delas entre em contato pelos canais:



Central de atendimento/Call Center do DD: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado /DD: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido