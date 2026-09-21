Geraldo Portela, de 88 anos, se vacinou no Super Centro Carioca, em Botafogo, na Zona Sul. O idoso participa de todas as campanhas - Fotos de Reginaldo Pimenta

Geraldo Portela, de 88 anos, se vacinou no Super Centro Carioca, em Botafogo, na Zona Sul. O idoso participa de todas as campanhasFotos de Reginaldo Pimenta

Publicado 21/09/2026 10:51

A Prefeitura do Rio começou, nesta segunda-feira (21), a vacinação contra a doença pneumocócica com a Pneumo 20 para idosos com 85 anos ou mais. O imunizante está disponível em todas as clínicas da família, centros municipais de saúde e unidades do Super Centro Carioca de Vacinação, conforme o histórico vacinal de cada pessoa.

No Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, a manhã foi marcada pela presença de idosos que fizeram questão de aproveitar o início da nova estratégia de imunização. Aos 89 anos, Jardilisa Frossard esteve no local acompanhada do marido, William Frossard, de 100 anos.

“Graças a Deus, conseguimos essa grande oportunidade de viver mais um pouquinho. Estamos bem, pensando, andando, tendo todos os prazeres da vida, da família. É muito bom”, contou Jardilisa. Ela também destacou a importância da proteção contra a pneumonia após episódios de gripe.

“Depois de uma gripe, ficamos debilitados e facilmente podemos contrair pneumonia. Agora, com essa imunização, temos certeza de que vamos viver muito mais. Muito obrigado a todas as pessoas que se esforçaram para nos proporcionar essa grande oportunidade. Viva o SUS”, afirmou.

Também no Super Centro, Geraldo Portela, de 88 anos, disse manter uma rotina ativa e ressaltou o hábito de participar das campanhas de vacinação. “Nós sempre vacinamos, não tem como perder vacinação. Isso valoriza muito para a vida da pessoa, desenvolvendo um efeito que possa prolongar a vida e evitar problemas de saúde. Participo de todas as campanhas”, afirmou.

A Pneumo 20 foi incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação em junho deste ano para crianças menores de cinco anos e passou a ser oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pela primeira vez, também para pessoas com 85 anos ou mais. A estratégia do Ministério da Saúde busca ampliar a proteção desse grupo contra formas graves da doença pneumocócica, como pneumonia e meningite.

Segundo a pasta, o envelhecimento do sistema imunológico e a maior frequência de comorbidades tornam os idosos mais vulneráveis a complicações provocadas por infecções pneumocócicas. Em 2025, a taxa de mortalidade por pneumonia entre pessoas com 85 anos ou mais foi de 743,1 óbitos por 100 mil habitantes.

A vacina protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, apontada pelo Ministério da Saúde como a causa mais comum de infecções respiratórias. Para quem tem 85 anos ou mais e nunca recebeu vacina pneumocócica, a recomendação é de uma dose única. Quem já tomou outros imunizantes contra a doença pode ter indicação diferente, de acordo com o esquema anterior e os intervalos entre as doses.

A vacinação não exige prescrição médica. É necessário apresentar documento que comprove a idade. A Pneumo 20 será ampliada gradativamente para outros grupos, conforme a disponibilidade de doses e os critérios definidos pelo Ministério da Saúde.