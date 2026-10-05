Praia de Copacabana, próximo ao Posto 2, na manhã desta segunda-feira (5)Carlos Elias Junior / Agência O Dia
Rio tem semana de chuva e céu nublado; confira a previsão
Temperaturas ficam mais amenas no início da semana e podem chegar aos 34°C na sexta-feira (9)
Filha e genro de ex-vereador estão entre as vítimas de ataque a tiros
Casal colava adesivos para Bill da Piscina, candidato a deputado federal, quando foi baleado em Belford Roxo
Cinco são presos na estação do BRT Magarça por roubo
Suspeitos foram encontrados com simulacro de pistola, duas facas utilizadas para ameaçar as vítimas, quatro celulares, cordões e mochilas
Rio teve quase quatro mil irregularidades na rede elétrica em setembro
Ações resultaram em oito prisões em flagrante durante o mês, além de 19 pessoas conduzidas para prestar esclarecimentos em delegacias
Transportes escolares são liberados para circular na faixa do BRS
Medida inicialmente prevê autorização para o horário de entrepico, das 11h às 14h, mas operação pode ser estendida
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Prima de bebê estuprada e espancada até a morte desabafa: 'Me devastou'
Família convive com a dor da perda há seis dias; padrasto foi preso em flagrante em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense
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