Praia de Copacabana, próximo ao Posto 2, na manhã desta segunda-feira (5) - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Praia de Copacabana, próximo ao Posto 2, na manhã desta segunda-feira (5)Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 05/10/2026 11:30 | Atualizado 05/10/2026 13:56

A previsão do tempo para os próximos dias no Rio é de chuva , com céu predominantemente nublado. A semana começa com temperaturas amenas e precipitação mais frequente, terminando, porém, com um aumento significativo na temperatura máxima.

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Segundo o Centro de Operações Rio, a segunda-feira (5) será influenciada por áreas de instabilidade. Na parte da manhã, a previsão é de predomínio de céu nublado e chuva fraca isolada. Já nos períodos da tarde e da noite, a chuva deve passar de fraca a moderada, de forma isolada. Os ventos estarão fracos, de até 18,5 km/h, e as temperaturas irão cair, com mínima de 18ºC e máxima de 29ºC.

Veja a previsão para os próximos dias

Na terça-feira (6), o céu no Rio continua predominantemente nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas a partir do período da tarde. As temperaturas permanecem estáveis, variando entre mínima de 20°C e máxima de 29°C. Os ventos sopram de fracos a moderados, predominantemente das direções Sul e Sudoeste.

Na quarta-feira (7), devido à atuação de uma região de baixa pressão no oceano, o tempo permanecerá instável, com céu nublado a encoberto ao longo de todo o dia. Há possibilidade de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. As temperaturas continuam estáveis, com mínima de 18°C e máxima de 27°C, enquanto os ventos sopram de fracos a moderados nos quadrantes Sul e Sudoeste.

Na quinta-feira (8), o tempo começa a dar sinais de melhoria, com o céu variando de nublado a parcialmente nublado. Ainda há previsão de chuva fraca e isolada durante os períodos da tarde e da noite. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 19°C e máxima de 28°C, enquanto os ventos sopram de fracos a moderados na direção Sudeste.

Já na sexta-feira (9), os termômetros devem subir até os 34°C, com mínima de 21°C. O céu varia de parcialmente nublado a nublado, mantendo a previsão de chuva fraca isolada durante os períodos da tarde e da noite. Os ventos sopram de fracos a moderados, vindos de Sudeste.