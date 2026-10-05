Transportes escolares podem circular na faixa do BRS no RIo - Foto: Danilo Jhonson de Almeida Moço

Transportes escolares podem circular na faixa do BRS no RIoFoto: Danilo Jhonson de Almeida Moço

Publicado 05/10/2026 11:39

Ônibus e vans de transporte escolar agora podem usar os corredores e faixas preferenciais do BRS na cidade do Rio. A medida é válida para o horário definido pela Prefeitura do Rio como de entrepico, das 11h às 14h. Motoristas deverão obedecer uma série de regras para utilizar os espaços.

O tráfego dos transportes escolares nas faixas e corredores do BRS está autorizado desde quarta-feira (30), quando o decreto foi publicado no Diário Oficial do município.



De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), o horário definido corresponde ao período de menor circulação de ônibus no sistema, permitindo compatibilizar a operação do transporte escolar com o funcionamento do transporte público coletivo e reduzir possíveis impactos na fluidez dos corredores.



“Essa medida vai melhorar muito o fluxo de trânsito e beneficiar as 60 mil crianças que usam todos os dias o transporte escolar na cidade do Rio de Janeiro. Vai ser melhor para quem está saindo no horário da manhã e também para quem faz o turno da tarde”, afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere.



Somente podem utilizar as faixas os veículos regularmente cadastrados, licenciados e identificados para a prestação do transporte escolar no município. Os automóveis não poderão permanecer, esperar ou estacionar nas faixas do BRS. O embarque e desembarque de passageiros deverão ocorrer apenas pelo tempo necessário, sem comprometer a circulação, regularidade ou a operação dos ônibus.



A autorização terá uma fase inicial de monitoramento pela SMTR e pela CET-Rio, que vão avaliar os impactos sobre a fluidez do tráfego, a segurança viária e a operação do transporte público coletivo. A partir disso, o período de circulação poderá ser ampliado gradualmente para horários anteriores às 11h e posteriores às 14h. O funcionamento também poderá ser diferenciado por corredor ou trecho, conforme avaliação técnica dos órgãos.



Apesar da autorização, os veículos de transporte escolar não terão preferência sobre os veículos do sistema de transporte público coletivo.

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