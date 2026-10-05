Carro parou na escadaria do metrô da Cidade Nova - Reprodução/BDRJ

Carro parou na escadaria do metrô da Cidade NovaReprodução/BDRJ

Publicado 05/10/2026 06:52





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel Central foi acionado às 3h57 para atender a um acidente em frente à Prefeitura, no sentido Praça da Bandeira. A vítima, um homem de aproximadamente 40 anos, foi encaminhada com ferimentos de gravidade intermediária ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde dele.



Segundo o Centro de Operações Rio, uma faixa da pista lateral está ocupada. O trânsito não apresenta retenções. Equipes da CET-Rio atuam no local.

Um motorista ficou ferido durante um capotamento de veículo na Avenida Presidente Vargas, na Cidade Nova, no Centro do Rio, na madrugada desta segunda-feira (5). O carro parou na escadaria do metrô.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel Central foi acionado às 3h57 para atender a um acidente em frente à Prefeitura, no sentido Praça da Bandeira. A vítima, um homem de aproximadamente 40 anos, foi encaminhada com ferimentos de gravidade intermediária ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde dele.Segundo o Centro de Operações Rio, uma faixa da pista lateral está ocupada. O trânsito não apresenta retenções. Equipes da CET-Rio atuam no local.

Passageiros são assaltados em ônibus

Dois criminosos assaltaram os passageiros de um ônibus da linha 4110D (São Gonçalo x Castelo), na Ponte Rio-Niterói, na noite desta sexta-feira (2). O coletivo saiu do Centro do Rio para São Gonçalo, na Região Metropolitana.

De acordo com a Polícia Civil, dois homens entraram no veículo no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), na Zona Portuária, por volta das 20h30. Eles ficaram em locais diferentes dentro do ônibus. Um se posicionou próximo a parte da frente, enquanto o outro indivíduo permaneceu atrás.

No início da ponte, que conecta a capital fluminense à Região Metropolitana, os criminosos se levantaram e anunciaram o assalto. Em seguida, roubaram celulares, alianças e outros pertences dos passageiros. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).

Mulher é presa na Rodoviária do Rio





A abordagem ocorreu durante uma ação de agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) nas proximidades de um posto de combustíveis, no entorno do terminal. Os policiais receberam informações do setor de inteligência sobre uma mulher que estaria transportando drogas na região. Andressa de Souza Santos foi presa pela Polícia Militar com mais de 13 kg de maconha no entorno da Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, na Região Central do Rio, na última sexta-feira (2). Segundo a polícia, ela pretendia seguir para o bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde faria a entrega do entorpecente.A abordagem ocorreu durante uma ação de agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) nas proximidades de um posto de combustíveis, no entorno do terminal. Os policiais receberam informações do setor de inteligência sobre uma mulher que estaria transportando drogas na região.

De acordo com o registro da Polícia Civil, Andressa aguardava um veículo cadastrado em aplicativo de transporte para fazer a viagem até a Região dos Lagos. Durante a abordagem, ela demonstrou nervosismo com a presença dos agentes.



Na revista pessoal e em seus pertences, a equipe encontrou 15 tabletes de maconha. O material foi apreendido e encaminhado para a perícia. Aos policiais, a suspeita confessou que receberia R$ 3 mil pelo transporte e pela entrega do material.



Ainda conforme o registro, Andressa entregaria a droga a uma pessoa que faria contato com ela assim que chegasse ao município da Região dos Lagos.