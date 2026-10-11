Famílias da Ocupação Luiza Mahin aguardam liberação para voltar ao prédio - Reginaldo Pimenta

Famílias da Ocupação Luiza Mahin aguardam liberação para voltar ao prédioReginaldo Pimenta

Publicado 11/10/2026 11:00

Famílias da Ocupação Luiza Mahin, que tiveram seu prédio atingido por um incêndio neste sábado (10) , no Rio Comprido, na região central da capital, aguardam liberação da Defesa Civil Municipal para voltar ao edifício. O grupo está recebendo doações de alimentos, roupas e colchonetes.

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Na manhã deste domingo (11), o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), responsável pela ocupação, informou que as famílias recusaram os abrigos disponibilizados por assistentes sociais, pois os locais seriam moradias temporárias e enfrentariam problemas de insalubridade. Os ocupantes desejam continuar no prédio.

Enquanto não recebem liberação para retornar ao local, as pessoas se abrigam na calçada e em um imóvel anexo ao edifício.

Nas redes sociais, o MLB pediu a ajuda da população com doações de alimentos, água e colchonetes. Neste domingo (11), populares entregaram às famílias galões de água, pães e roupas. As contribuições também podem ser feitas por PIX, utilizando o e-mail lutanosbairrosrj@gmail.com, divulgado pelo movimento.

A área do prédio foi interditada pela Defesa Civil Municipal. Agentes estiveram no local neste domingo para uma nova avaliação e mantiveram o prédio interditado. A assessoria do MLB informou que engenheiros de movimentos sociais se reuniram para ter um consenso justo e seguro para todos.

A reportagem enviou um e-mail para a Defesa Civil, às 8h14, mas ainda não recebeu retorno. O espaço está aberto para manifestação.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Polícia Civil também foram procuradas, em e-mails enviados às 8h16 e 8h15, respectivamente. As instituições também não responderam até o momento.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

Relembre o caso

O incidente ocorreu por volta das 16h, na Rua Santa Alexandrina. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes controlaram as chamas cerca de uma hora e meia depois. Não houve registro de vítimas.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram fumaça saindo de pavimentos superiores e fogo na parte interna do edifício. O prédio pertence à União e já foi usado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).



A ocupação Luiza Mahin começou em 7 de agosto deste ano, quando cerca de 100 famílias ligadas ao MLB passaram a viver no local. O movimento afirma que a iniciativa busca oferecer moradia a quem enfrenta dificuldades para pagar aluguel ou que não conseguem acesso a programas habitacionais.

Apesar de ser conhecido como antigo prédio do Inmetro, o imóvel não pertence ao instituto. De acordo com esclarecimento publicado pelo próprio órgão, o edifício era cedido para uso da instituição desde 1992 e foi devolvido à Secretaria do Patrimônio da União em 2022, que é a proprietária do espaço.



O edifício também esteve no centro de uma disputa judicial após a ocupação. Em agosto, a Justiça Federal determinou a reintegração de posse, sem autorizar a retirada imediata dos moradores. O Ministério Público Federal solicitou à Polícia Federal a abertura de investigação sobre episódios de ocupação e possíveis danos ao patrimônio.

