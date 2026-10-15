Entre as apreensões estão 17 facas, 12 tesouras, uma serra, três martelos, quatro talhadeiras, chaves de boca e alicates - Divulgação

Entre as apreensões estão 17 facas, 12 tesouras, uma serra, três martelos, quatro talhadeiras, chaves de boca e alicatesDivulgação

Publicado 15/10/2026 10:30





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Comandada pela Subprefeitura da Zona Norte II, a operação foi realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e Comlurb. Entre os materiais apreendidos pelas equipes estavam 17 facas, 12 tesouras, duas peças perfurantes, uma serra, quatro talhadeiras, quatro alicates, três martelos e quatro chaves de boca.



Também foram encontrados três frascos de lança-perfume, três cigarros eletrônicos, três cachimbos, sete canudos utilizados para consumo de drogas ilícitas, três aparelhos celulares e um colete de flanelinha.



Houve ainda a retirada de cinco toneladas de lixo das ruas, com a finalidade de recuperar áreas ocupadas irregularmente, desobstruir calçadas e vias públicas e reduzir situações de risco para moradores, comerciantes e pessoas que circulam diariamente pela região.



"Nosso trabalho é permanente e tem como prioridade garantir que os espaços públicos sejam utilizados de forma segura e organizada. A apreensão de armas brancas e a retirada de cinco toneladas de materiais das ruas demonstram a importância dessas operações integradas. Não podemos permitir que calçadas e outros espaços destinados à circulação da população sejam ocupados de maneira irregular, colocando em risco a segurança e a mobilidade de quem vive e trabalha no Grande Méier", afirmou o subprefeito da Zona Norte II, Douglas Araújo. Uma operação apreendeu 17 facas e outros objetos perfurocortantes na região do Grande Méier, na Zona Norte do Rio , nesta quarta-feira (14). A ação, de acolhimento e ordenamento urbano, teve o objetivo de reforçar a segurança, combater irregularidades e garantir a livre circulação de pedestres nos espaços públicos da área.Leia mais! Márcio Canella, eleito deputado estadual como segundo mais votado, é preso Leia mais! Integrante da milícia de Zinho é preso por cobrança de taxas na Baixada Comandada pela Subprefeitura da Zona Norte II, a operação foi realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e Comlurb. Entre os materiais apreendidos pelas equipes estavam 17 facas, 12 tesouras, duas peças perfurantes, uma serra, quatro talhadeiras, quatro alicates, três martelos e quatro chaves de boca.Também foram encontrados três frascos de lança-perfume, três cigarros eletrônicos, três cachimbos, sete canudos utilizados para consumo de drogas ilícitas, três aparelhos celulares e um colete de flanelinha.Houve ainda a retirada de cinco toneladas de lixo das ruas, com a finalidade de recuperar áreas ocupadas irregularmente, desobstruir calçadas e vias públicas e reduzir situações de risco para moradores, comerciantes e pessoas que circulam diariamente pela região."Nosso trabalho é permanente e tem como prioridade garantir que os espaços públicos sejam utilizados de forma segura e organizada. A apreensão de armas brancas e a retirada de cinco toneladas de materiais das ruas demonstram a importância dessas operações integradas. Não podemos permitir que calçadas e outros espaços destinados à circulação da população sejam ocupados de maneira irregular, colocando em risco a segurança e a mobilidade de quem vive e trabalha no Grande Méier", afirmou o subprefeito da Zona Norte II, Douglas Araújo.

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