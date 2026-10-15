Entre as apreensões estão 17 facas, 12 tesouras, uma serra, três martelos, quatro talhadeiras, chaves de boca e alicatesDivulgação

Mais artigos de Manuella Viegas
Manuella Viegas
Uma operação apreendeu 17 facas e outros objetos perfurocortantes na região do Grande Méier, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (14). A ação, de acolhimento e ordenamento urbano, teve o objetivo de reforçar a segurança, combater irregularidades e garantir a livre circulação de pedestres nos espaços públicos da área.

Leia mais! Márcio Canella, eleito deputado estadual como segundo mais votado, é preso

Leia mais! Integrante da milícia de Zinho é preso por cobrança de taxas na Baixada

Comandada pela Subprefeitura da Zona Norte II, a operação foi realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e Comlurb. Entre os materiais apreendidos pelas equipes estavam 17 facas, 12 tesouras, duas peças perfurantes, uma serra, quatro talhadeiras, quatro alicates, três martelos e quatro chaves de boca.

Também foram encontrados três frascos de lança-perfume, três cigarros eletrônicos, três cachimbos, sete canudos utilizados para consumo de drogas ilícitas, três aparelhos celulares e um colete de flanelinha.

Houve ainda a retirada de cinco toneladas de lixo das ruas, com a finalidade de recuperar áreas ocupadas irregularmente, desobstruir calçadas e vias públicas e reduzir situações de risco para moradores, comerciantes e pessoas que circulam diariamente pela região.

"Nosso trabalho é permanente e tem como prioridade garantir que os espaços públicos sejam utilizados de forma segura e organizada. A apreensão de armas brancas e a retirada de cinco toneladas de materiais das ruas demonstram a importância dessas operações integradas. Não podemos permitir que calçadas e outros espaços destinados à circulação da população sejam ocupados de maneira irregular, colocando em risco a segurança e a mobilidade de quem vive e trabalha no Grande Méier", afirmou o subprefeito da Zona Norte II, Douglas Araújo.

Polícia apreende mil pinos de cocaína no Engenho Novo

No Engenho Novo, também na Zona Norte do Rio, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos Macacos apreenderam cerca de mil pinos de cocaína na Rua Barão do Bom Retiro, na noite desta quarta-feira (14). De acordo com a Polícia Militar, um homem fugiu ao perceber a aproximação dos policiais e não foi detido durante a ação.

Leia mais! Motorista sem CNH é preso por morte de entregador em Mesquita

Leia mais! PM prende oito criminosos após confronto em Itaboraí

O material entorpecente apreendido acabou encaminhado à 20ª DP (Vila Isabel), responsável pelo registro da ocorrência.