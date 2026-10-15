Entre as apreensões estão 17 facas, 12 tesouras, uma serra, três martelos, quatro talhadeiras, chaves de boca e alicatesDivulgação
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Comandada pela Subprefeitura da Zona Norte II, a operação foi realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e Comlurb. Entre os materiais apreendidos pelas equipes estavam 17 facas, 12 tesouras, duas peças perfurantes, uma serra, quatro talhadeiras, quatro alicates, três martelos e quatro chaves de boca.
Também foram encontrados três frascos de lança-perfume, três cigarros eletrônicos, três cachimbos, sete canudos utilizados para consumo de drogas ilícitas, três aparelhos celulares e um colete de flanelinha.
Houve ainda a retirada de cinco toneladas de lixo das ruas, com a finalidade de recuperar áreas ocupadas irregularmente, desobstruir calçadas e vias públicas e reduzir situações de risco para moradores, comerciantes e pessoas que circulam diariamente pela região.
"Nosso trabalho é permanente e tem como prioridade garantir que os espaços públicos sejam utilizados de forma segura e organizada. A apreensão de armas brancas e a retirada de cinco toneladas de materiais das ruas demonstram a importância dessas operações integradas. Não podemos permitir que calçadas e outros espaços destinados à circulação da população sejam ocupados de maneira irregular, colocando em risco a segurança e a mobilidade de quem vive e trabalha no Grande Méier", afirmou o subprefeito da Zona Norte II, Douglas Araújo.
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O material entorpecente apreendido acabou encaminhado à 20ª DP (Vila Isabel), responsável pelo registro da ocorrência.
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