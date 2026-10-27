Posto de atendimento foi montado na estação do Metrô de BotafogoDivulgação
A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso à Tarifa Social para os passageiros que têm direito ao benefício. Após a habilitação, a passagem de metrô e trem passa a custar R$ 5. Além do posto presencial em Botafogo, a habilitação ou reativação do BUI continua disponível de forma 100% digital pelo aplicativo Riocard Mais ou pelo site site.riobilheteunico.com.br.
O que é o BUI?
Tem direito ao benefício pessoas com idades entre 6 e 64 anos, com o total do rendimento mensal inferior ou igual a R$ 3.205,20. O BUI somente é permitido para um cartão por CPF, é pessoal e intransferível.
O passageiro cadastrado no programa pode utilizar até dois meios de transporte, um deles obrigatoriamente intermunicipal, no período de três horas, pagando o valor máximo de R$ 9,40.
O benefício do Bilhete Único Intermunicipal pode ser usado em barcas, metrô, trem, ônibus municipais e intermunicipais, vans intermunicipais legalizadas, BRT e VLT, podendo ser utilizado duas vezes ao dia, com o intervalo mínimo de uma hora entre elas.
Para fazer o cadastro no BUI, além da campanha itinerante, o passageiro também pode se cadastrar no site da Riocard Mais, preencher a declaração de renda e depois selecionar a opção “Deseja habilitar o Bilhete Único Intermunicipal?”. O passo a passo completo pode ser encontrado no site do BUI.
Quem está habilitado no Bilhete Único Intermunicipal também está automaticamente habilitado na Tarifa Social do Metrô, Tarifa Social do Trem, Tarifa Social das Barcas e Gratuidade Ilhéus, benefício para moradores de Ilha Grande e Paquetá.
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