Quem não tem cartão de gratuidade receberá R$ 10 por dia de prova, o equivalente a duas passagens - Érica Martin / Arquivo O Dia

Quem não tem cartão de gratuidade receberá R$ 10 por dia de prova, o equivalente a duas passagensÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 28/10/2026 10:24





Os inscritos que não possuem cartão de gratuidade receberão créditos de R$ 10, equivalente a duas passagens, pelo Jaé para cada dia de prova. Para receber os créditos, é necessário estar cadastrado na plataforma até as 23h59 do dia 6 de novembro. Os estudantes que já possuem o benefício de gratuidade devem utilizar normalmente seu cartão nos dias de prova.



Segundo a Prefeitura do Rio, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) já encaminhou a relação dos CPFs dos estudantes inscritos no Enem. O benefício será disponibilizado automaticamente com base nesta relação. A estimativa é de que cerca de 150 mil alunos estejam inscritos no município do Rio.



O benefício ficará disponível apenas nos dias das provas. Caso não seja utilizado, o saldo será retirado das contas. Isso significa que o estudante não poderá utilizar o dinheiro em outros dias, apenas nos da realização das avaliações.



As passagens concedidas aos inscritos no Enem poderão ser utilizadas considerando os benefícios tarifários disponíveis no Jaé. O Bilhete Único Carioca (BUC) permite ao passageiro realizar até três viagens no intervalo de três horas, pagando apenas uma tarifa de R$ 5, desde que uma das viagens seja obrigatoriamente realizada no BRT.



Já o Bilhete Único Margaridas (BUM), disponível para passageiros de linhas intermunicipais que utilizam o Terminal BRT Metropolitano, permite até quatro viagens entre BRT, VLT e ônibus municipais em um período de até 20 horas, com integração municipal também no valor de R$ 5. Leia mais! Enem 2026 tem mais de cinco milhões de inscritos Os inscritos que não possuem cartão de gratuidade receberão créditos de R$ 10, equivalente a duas passagens, pelo Jaé para cada dia de prova. Para receber os créditos, é necessário estar cadastrado na plataforma até as 23h59 do dia 6 de novembro. Os estudantes que já possuem o benefício de gratuidade devem utilizar normalmente seu cartão nos dias de prova.Segundo a Prefeitura do Rio, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) já encaminhou a relação dos CPFs dos estudantes inscritos no Enem. O benefício será disponibilizado automaticamente com base nesta relação. A estimativa é de que cerca de 150 mil alunos estejam inscritos no município do Rio.O benefício ficará disponível apenas nos dias das provas. Caso não seja utilizado, o saldo será retirado das contas. Isso significa que o estudante não poderá utilizar o dinheiro em outros dias, apenas nos da realização das avaliações.As passagens concedidas aos inscritos no Enem poderão ser utilizadas considerando os benefícios tarifários disponíveis no Jaé. O Bilhete Único Carioca (BUC) permite ao passageiro realizar até três viagens no intervalo de três horas, pagando apenas uma tarifa de R$ 5, desde que uma das viagens seja obrigatoriamente realizada no BRT.Já o Bilhete Único Margaridas (BUM), disponível para passageiros de linhas intermunicipais que utilizam o Terminal BRT Metropolitano, permite até quatro viagens entre BRT, VLT e ônibus municipais em um período de até 20 horas, com integração municipal também no valor de R$ 5.

Para garantir o benefício, os candidatos deverão:

1. Baixar o aplicativo Jaé, que está disponível para Android e iOS;



2. Criar uma conta e fazer o cadastro com o CPF utilizado na inscrição do Enem;



3. Concluir o cadastro até as 23h59 do dia 6 de novembro;



4. Nos dias das provas, em 8 e 15 de novembro, utilizar o crédito disponibilizado no aplicativo ou no cartão vinculado à conta até o fim do dia.



Não é necessário apresentar o cartão de confirmação de inscrição do Enem para conseguir o benefício. O crédito aparecerá automaticamente na conta com CPF vinculado ao exame.