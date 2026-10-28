Sthefanie foi detida quando se preparava para realizar um procedimento - Reprodução

Sthefanie foi detida quando se preparava para realizar um procedimentoReprodução

Publicado 28/10/2026 14:51 | Atualizado 28/10/2026 15:59

Uma mulher foi presa em flagrante , nesta quarta-feira (28), por se passar por uma dentista em uma clínica de Magé, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, Sthefanie Ferreira Mathias não tem formação em Odontologia e nunca iniciou nenhum curso na área.

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A prisão aconteceu quando ela se preparava para fazer um procedimento odontológico em um paciente, em uma sala no terceiro andar de um prédio, localizado na Rua Paulo Lavoier, no bairro Piabetá.

Agentes da 66ª DP (Piabetá) foram solicitados para apoiar uma ação do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (CRO-RJ), que recebeu uma denúncia de possível exercício ilegal da profissão. Os fiscais souberam de um estabelecimento identificado como Resina Prime Estética Odontológica, que divulgava, através das redes sociais, procedimentos de facetas em resina, que apenas cirurgiões-dentistas podem realizar.

Na fiscalização, as equipes identificaram que o local é impróprio para atendimento e que não possui alvará ou licença sanitária. Os agentes ainda descobriram que uma maca estava sendo usada para acomodar os pacientes e que não havia processos de esterilização.

Sthefanie foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos. Questionada, ela declarou não possuir formação superior em odontologia nem ter iniciado qualquer curso universitário na área, afirmando ter participado apenas de uma palestra relacionada a procedimentos odontológicos.

Os policiais apreenderam diversos materiais utilizados em procedimentos odontológicos, como resina, ataque ácido, selantes, instrumentais clínicos, brocas de polimento, micromotor e aparelho fotopolimerizador. A mulher foi autuada em flagrante por exercício ilegal da profissão, estelionato e falsa identidade.

A reportagem de O Dia tentou contato com a defesa através do e-mail da clínica às 15h58. O espaço segue aberto.

Falsas agentes de saúde

Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM conduziram as mulheres para a 35ª DP (Campo Grande) após a ocorrência. De acordo com o relato apresentado aos agentes, as autoras teriam oferecido medicamentos à idosa durante a visita.

Ainda segundo as informações, durante a abordagem, teriam ocorrido alterações nos dados de acesso à conta Gov.br da vítima e a contratação de um empréstimo em nome dela.

As duas mulheres foram autuadas em flagrante por estelionato.