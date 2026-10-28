Carro onde os suspeitos estavam ficou com diversos danos - Reprodução / Redes Sociais

Carro onde os suspeitos estavam ficou com diversos danosReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/10/2026 12:28

Dois homens morreram depois de um confronto com policiais militares, na noite desta terça-feira (27), em Cordovil , na Zona Norte do Rio. O veículo dos suspeitos ainda se envolveu em um acidente de trânsito.

O caso aconteceu na Avenida Schultz Wenk. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 16º BPM (Olaria) foi atacada durante um cerco tático a um automóvel em atitude suspeita.

Houve confronto e, após a troca de tiros, o carro se envolveu em um acidente. Uma imagem que circula nas redes sociais mostra o veículo com o para-choque dianteiro e um dos faróis quebrados. O capô amassou e o para-brisas ficou com marcas de tiros.

Um dos ocupantes - portando um fuzil - desembarcou do automóvel e conseguiu fugir para o interior da comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, também na Zona Norte. A localidade é dominada pela facção Comando Vermelho (CV).

Quando os policiais se aproximaram do veículo, encontraram dois indivíduos feridos. Os homens foram imediatamente socorridos e encaminhados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiram. Não há informações sobre as suas identidades.



Na ação, os agentes apreenderam munições e estojos deflagrados de munições de fuzil e de pistola. O veículo, que constava como roubado, foi recuperado.

A 38ª DP (Brás de Pina) investiga o caso.

Tortura contra moradores

De acordo com as apurações, os investigados colocavam as vítimas, especialmente motoboys, em situações de extremo risco. Elas eram abordadas e ameaçadas sob a acusação de terem vínculos com facções rivais. Para confirmar as suspeitas, os criminosos usavam métodos de torturas.

"Esses integrantes estavam praticando, de forma reiterada, uma conduta de sequestro, tortura e até homicídios de trabalhadores que atuavam naquela área, especialmente os motoristas de aplicativo. Eles acreditavam que esses motoristas estavam passando informações para outras facções. Em razão disso, as vítimas eram levadas ao tribunal do tráfico, onde eram julgadas de forma sumária e condenadas à execução", explicou, na época, o delegado Bruno Ciniello, titular da 38ª DP.

Na ação, foram apreendidas cinco ganadas, uma pistola, carregadores, munições, rádio comunicador, celulares, além de centenas de fracos de lança-perfume, 475 tabletes de maconha, 930 pinos de cocaína, 470 pedras de crack, comprimidos de Extasy e cadernos com anotações do tráfico.