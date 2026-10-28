Um princípio de incêndio atingiu o Restaurante Social Trapiá, na Travessa Liberdade do Bairro Barcelos, na Rocinha, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (28). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver grandes nuvens de fumaça se espalhando pela região.
De acordo com as primeiras informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo. Não houve vítimas.
Nas redes sociais, o estabelecimento tranquilizou os clientes e informou que o funcionamento já foi normalizado.
“Foi um susto enorme, mas graças a Deus deu tudo certo. Passando para tranquilizar vocês e avisar que o Restaurante Trapiá já está funcionando normalmente. Hoje estaremos apenas sem o serviço de churrasqueira, mas o restante do restaurante segue funcionando de portas abertas para receber vocês. Agradecemos a preocupação e o carinho de todos”, informou o estabelecimento em comunicado.
Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.
Patrimônio cultural
O Restaurante Trapiá foi declarado patrimônio cultural de natureza imaterial do município em maio deste ano. Fundado há 22 anos, o estabelecimento é referência da culinária nordestina e emprega cerca de 50 trabalhadores. Considerado um símbolo da vida cultural e afetiva da comunidade, o restaurante foi eleito, em pesquisa, o mais tradicional da Rocinha.
A iniciativa foi do vereador Flávio Valle, presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal do Rio. A Lei 9.427/2026 foi publicada no Diário Oficial em 22 de maio, oficializando o reconhecimento e reforçando a importância do estabelecimento para o turismo comunitário carioca.
Incêndio atinge restaurante de Búzios
Um incêndio atingiu a cobertura de sapê do restaurante Osteria Cucina Italiana, anexo ao Casas Brancas Boutique Hotel, na Rua Alto do Humaitá, na Orla Bardot, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, nesta terça-feira (27). As chamas se espalharam pelo revestimento da cobertura, mas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo as informações disponíveis, o fogo ficou restrito à parte coberta do estabelecimento, sem registro de feridos.
Após controlar o incêndio, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, procedimento destinado a eliminar possíveis focos remanescentes e reduzir o risco de reignição. A Defesa Civil também esteve no local para avaliar a situação. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a extensão dos danos materiais provocados pelo fogo.
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