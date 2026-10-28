Nuvens de fumaça se espalharam pela região - Reprodução/Rede Social

Nuvens de fumaça se espalharam pela regiãoReprodução/Rede Social

Publicado 28/10/2026 12:13

Um princípio de incêndio atingiu o Restaurante Social Trapiá, na Travessa Liberdade do Bairro Barcelos, na Rocinha, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (28). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver grandes nuvens de fumaça se espalhando pela região.

De acordo com as primeiras informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo. Não houve vítimas.



Nas redes sociais, o estabelecimento tranquilizou os clientes e informou que o funcionamento já foi normalizado.



“Foi um susto enorme, mas graças a Deus deu tudo certo. Passando para tranquilizar vocês e avisar que o Restaurante Trapiá já está funcionando normalmente. Hoje estaremos apenas sem o serviço de churrasqueira, mas o restante do restaurante segue funcionando de portas abertas para receber vocês. Agradecemos a preocupação e o carinho de todos”, informou o estabelecimento em comunicado.



Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.



Patrimônio cultural



O Restaurante Trapiá foi declarado patrimônio cultural de natureza imaterial do município em maio deste ano. Fundado há 22 anos, o estabelecimento é referência da culinária nordestina e emprega cerca de 50 trabalhadores. Considerado um símbolo da vida cultural e afetiva da comunidade, o restaurante foi eleito, em pesquisa, o mais tradicional da Rocinha.



A iniciativa foi do vereador Flávio Valle, presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal do Rio. A Lei 9.427/2026 foi publicada no Diário Oficial em 22 de maio, oficializando o reconhecimento e reforçando a importância do estabelecimento para o turismo comunitário carioca.

Incêndio atinge restaurante de Búzios

Um incêndio atingiu a cobertura de sapê do restaurante Osteria Cucina Italiana , anexo ao Casas Brancas Boutique Hotel, na Rua Alto do Humaitá, na Orla Bardot, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, nesta terça-feira (27). As chamas se espalharam pelo revestimento da cobertura, mas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo as informações disponíveis, o fogo ficou restrito à parte coberta do estabelecimento, sem registro de feridos.

Após controlar o incêndio, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, procedimento destinado a eliminar possíveis focos remanescentes e reduzir o risco de reignição. A Defesa Civil também esteve no local para avaliar a situação. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a extensão dos danos materiais provocados pelo fogo.