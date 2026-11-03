Durante a fiscalização, o responsável não foi encontrado no localDivulgação / Prefeitura do Rio
Segundo a prefeitura, o responsável pela obra já havia sido notificado pela Gerência Técnica Regional (GTR) e chegou a comparecer ao órgão, mas não interrompeu as atividades irregulares.
Durante a fiscalização, o responsável não foi encontrado no local. Um vigia foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca) para prestar esclarecimentos. De acordo com a Polícia Civil, o homem prestou depoimento. Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.
Além do embargo, serão aplicadas multas pelas irregularidades constatadas e pelos danos causados à área ambientalmente protegida.
Prefeitura vistoria focos do Aedes aegypti em cemitérios do Rio
A segunda etapa da operação, prevista para depois do feriado, terá atenção especial aos vasos e recipientes com flores deixados pelos visitantes nos túmulos, que podem se tornar focos do Aedes aegypti.
Entre os locais contemplados estão os cemitérios de São Francisco Xavier, no Caju; Jardim da Saudade, em Sulacap; São João Batista; Memorial do Carmo; Ricardo de Albuquerque; Inhaúma; Campo Grande; e Santa Cruz. Também receberão as equipes os cemitérios da Ordem Terceira da Penitência, Murundu, Israelita, Pechincha, Piabas, Guaratiba, São Francisco de Paula, Ingleses, Cacuia, Irajá e Jardim da Saudade, em Paciência.
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