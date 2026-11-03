Durante a fiscalização, o responsável não foi encontrado no local - Divulgação / Prefeitura do Rio

Durante a fiscalização, o responsável não foi encontrado no localDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 03/11/2026 12:35

Uma obra irregular de expansão do Quiosque Reservado – Ilha 7, na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca , foi embargada pela Prefeitura do Rio, nesta segunda-feira (2). Sem autorização dos órgãos competentes, a intervenção era construída em uma Área de Preservação Permanente (APP).

A fiscalização foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (SMAC), com apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Após o embargo, agentes deram início à retirada dos materiais utilizados na construção, ainda na noite de segunda-feira. O trabalho terá continuidade nesta terça-feira (3).



Segundo a prefeitura, o responsável pela obra já havia sido notificado pela Gerência Técnica Regional (GTR) e chegou a comparecer ao órgão, mas não interrompeu as atividades irregulares.



Durante a fiscalização, o responsável não foi encontrado no local. Um vigia foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca) para prestar esclarecimentos. De acordo com a Polícia Civil, o homem prestou depoimento. Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.



Além do embargo, serão aplicadas multas pelas irregularidades constatadas e pelos danos causados à área ambientalmente protegida.

Prefeitura vistoria focos do Aedes aegypti em cemitérios do Rio

A presença de vasos de flores e recipientes que acumulam água nos túmulos acendeu o alerta para a prevenção da dengue nos cemitérios do Rio às vésperas do Dia de Finados. A Secretaria Municipal de Saúde vai vistoriar 20 espaços entre os dias 26 e 29 de outubro e de 3 a 6 de novembro para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Durante as inspeções, as equipes de Vigilância em Saúde vão identificar depósitos que possam acumular água. Os recipientes serão esvaziados, descartados ou tratados com larvicida para impedir o desenvolvimento das larvas do mosquito.



A segunda etapa da operação, prevista para depois do feriado, terá atenção especial aos vasos e recipientes com flores deixados pelos visitantes nos túmulos, que podem se tornar focos do Aedes aegypti.



Entre os locais contemplados estão os cemitérios de São Francisco Xavier, no Caju; Jardim da Saudade, em Sulacap; São João Batista; Memorial do Carmo; Ricardo de Albuquerque; Inhaúma; Campo Grande; e Santa Cruz. Também receberão as equipes os cemitérios da Ordem Terceira da Penitência, Murundu, Israelita, Pechincha, Piabas, Guaratiba, São Francisco de Paula, Ingleses, Cacuia, Irajá e Jardim da Saudade, em Paciência.