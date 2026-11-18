O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios (DHNSG) - Lucas Alvarenga/Reprodução Internet

O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios (DHNSG) Lucas Alvarenga/Reprodução Internet

Publicado 18/11/2026 15:07

A Polícia Civil investiga o assassinato a tiros do ex-policial militar Bruno Sousa Mendes, conhecido como Bruno Jibe, de 43 anos, na manhã desta quarta-feira (18) em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, um homem desceu de uma caminhonete Toyota SW4 preta e efetuou diversos disparos contra a vítima, que morreu no local.

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De acordo com a PM, agentes do 35º BPM (Itaboraí) atenderam a uma ocorrência de possível homicídio por volta das 11h45, na Rua Pedro Azeredo, no Centro. Ao chegarem ao endereço, encontraram Bruno já sem vida e com marcas de tiros.

De acordo com a PM, agentes do 35º BPM (Itaboraí) atenderam a uma ocorrência de possível homicídio por volta das 11h45, na Rua Pedro Azeredo, no Centro. Ao chegarem ao endereço, encontraram Bruno já sem vida e com marcas de tiros.

O quartel de Itaboraí do Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 11h39 e, no local, atestou a morte do homem. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada, e o caso segue em andamento.



Até o momento, não há informações sobre a motivação do assassinato ou sobre a prisão de suspeitos.

Vídeo mostra professor sendo espancado

A Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (CIVITAS Rio), da Prefeitura do Rio, analisou e reuniu imagens que permitiram reconstituir a dinâmica das agressões contra o professor André Luís de Oliveira, de 42 anos, ocorridas no domingo (15), no Centro do Rio. Os registros mostram a sequência de ataques contra a vítima e outras pessoas, além da atuação dos envolvidos antes e depois do espancamento. O principal acusado está preso por tentativa de homicídio.

As informações foram solicitadas pela Polícia Civil e integram as provas digitais da investigação. De acordo com a análise das imagens, a confusão começou com agressões contra um homem de blusa branca e mochila preta. Dois homens sem camisa e outro, vestido de vermelho, aparecem coagindo e atacando a vítima. Na sequência, o homem de roupa vermelha também agride uma mulher de blusa branca.

Nesse momento, o professor aparece do outro lado da rua, acompanhado do companheiro e dos cachorros. Ao perceber a confusão, ele aciona uma viatura da Polícia Militar, que se aproxima e conversa com os envolvidos. Depois da abordagem, os policiais deixam o local, enquanto o casal segue no sentido contrário à praça da Cruz Vermelha.



As gravações mostram, então, o homem de roupa vermelha chamando outros indivíduos para atacar o professor e o companheiro. A sequência registra uma nova confusão em frente a um estabelecimento comercial, onde teriam começado as primeiras agressões contra o professor.



Nesse momento, o professor aparece do outro lado da rua, acompanhado do companheiro e dos cachorros. Ao perceber a confusão, ele aciona uma viatura da Polícia Militar, que se aproxima e conversa com os envolvidos. Depois da abordagem, os policiais deixam o local, enquanto o casal segue no sentido contrário à praça da Cruz Vermelha.



As gravações mostram, então, o homem de roupa vermelha chamando outros indivíduos para atacar o professor e o companheiro. A sequência registra uma nova confusão em frente a um estabelecimento comercial, onde teriam começado as primeiras agressões contra o professor.



Em seguida, André Luís corre para dentro de outro comércio, na Rua Carlos Sampaio, mas é perseguido pelo homem de vermelho e outros integrantes do grupo. Segundos depois, o professor é jogado no chão, em frente ao estabelecimento, e aparece desacordado.





