Prisão foi realizada por agentes da 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes) - Divulgação/Polícia Civil

Prisão foi realizada por agentes da 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes) Divulgação/Polícia Civil

Publicado 19/11/2026 11:13

Policiais civis da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (18), um homem que simulou o próprio sequestro após viajar escondido da companheira para o Rio com duas garotas de programa. Ele havia sido dado como desaparecido em Minas Gerais e foi localizado na Praia do Recreio, na Zona Sudeste da cidade.





A ação começou após a Polícia Civil de Minas Gerais solicitar apoio à unidade fluminense. Segundo declarações da esposa, o homem estaria sendo mantido em cativeiro em um imóvel na comunidade do Terreirão. Durante as buscas no endereço indicado, os agentes enfrentaram hostilidades e ameaças. Posteriormente, informações obtidas na região levaram a equipe até as proximidades do Posto 12, onde ele foi encontrado.



Aos policiais, o homem afirmou que havia conseguido fugir e apontou as duas mulheres como responsáveis pelo suposto sequestro. Ele também disse que seus pertences e seu veículo continuavam no imóvel. Diante da denúncia, os agentes realizaram novas diligências e prenderam a dupla em flagrante.



No entanto, durante a formalização da ocorrência, a análise dos depoimentos, além de mensagens e áudios apresentados pela esposa, revelaram contradições na versão do homem. As mulheres negaram que ele estivesse sendo mantido em cativeiro e relataram que haviam sido contratadas para acompanhá-lo durante a viagem.



Segundo os relatos colhidos pelos agentes, após ter a conta bancária bloqueada, o homem pediu que as duas simulassem um sequestro para conseguir dinheiro da companheira.



Nas conversas apresentadas à polícia, uma das mulheres afirmou que ele estava no local por vontade própria e negou qualquer impedimento à sua saída. As cobranças, incluindo uma de R$ 7 mil, seriam referentes aos serviços contratados. Os agentes também constataram que o homem mantinha acesso ao próprio celular e ao cartão de entrada do apartamento.



Mesmo após saber que a polícia havia sido acionada, ele manteve a falsa acusação diante dos agentes e da autoridade policial, o que levou à prisão das duas mulheres. Com o esclarecimento dos fatos, a investigação foi redirecionada e o homem acabou autuado em flagrante por denunciação caluniosa.



Três aparelhos celulares foram apreendidos. As investigações continuam para apurar uma possível tentativa de estelionato contra a esposa e esclarecer a participação de cada envolvido.



O homem será encaminhado para audiência de custódia. LEIA MAIS: 'Gangue da Hilux' tinha grupo no Whatsapp com mais de 400 criminosos A ação começou após a Polícia Civil de Minas Gerais solicitar apoio à unidade fluminense. Segundo declarações da esposa, o homem estaria sendo mantido em cativeiro em um imóvel na comunidade do Terreirão. Durante as buscas no endereço indicado, os agentes enfrentaram hostilidades e ameaças. Posteriormente, informações obtidas na região levaram a equipe até as proximidades do Posto 12, onde ele foi encontrado.Aos policiais, o homem afirmou que havia conseguido fugir e apontou as duas mulheres como responsáveis pelo suposto sequestro. Ele também disse que seus pertences e seu veículo continuavam no imóvel. Diante da denúncia, os agentes realizaram novas diligências e prenderam a dupla em flagrante.No entanto, durante a formalização da ocorrência, a análise dos depoimentos, além de mensagens e áudios apresentados pela esposa, revelaram contradições na versão do homem. As mulheres negaram que ele estivesse sendo mantido em cativeiro e relataram que haviam sido contratadas para acompanhá-lo durante a viagem.Segundo os relatos colhidos pelos agentes, após ter a conta bancária bloqueada, o homem pediu que as duas simulassem um sequestro para conseguir dinheiro da companheira.Nas conversas apresentadas à polícia, uma das mulheres afirmou que ele estava no local por vontade própria e negou qualquer impedimento à sua saída. As cobranças, incluindo uma de R$ 7 mil, seriam referentes aos serviços contratados. Os agentes também constataram que o homem mantinha acesso ao próprio celular e ao cartão de entrada do apartamento.Mesmo após saber que a polícia havia sido acionada, ele manteve a falsa acusação diante dos agentes e da autoridade policial, o que levou à prisão das duas mulheres. Com o esclarecimento dos fatos, a investigação foi redirecionada e o homem acabou autuado em flagrante por denunciação caluniosa.Três aparelhos celulares foram apreendidos. As investigações continuam para apurar uma possível tentativa de estelionato contra a esposa e esclarecer a participação de cada envolvido.O homem será encaminhado para audiência de custódia.

Outro caso

Também na tarde desta quarta-feira (18), um motorista de aplicativo foi preso por forjar o próprio sequestro e exigir R$ 7 mil da companheira. José Marcos Peixoto colocou um saco de mercado na cabeça, amarrou as próprias mãos, entrou no porta-malas do carro e enviou fotos e vídeos à mulher.

Ela recebeu as imagens e as cobranças pelo WhatsApp, encaminhadas do celular do próprio marido. O suspeito exigia que o dinheiro fosse transferido para uma conta bancária em seu nome. Além disso, ameaçou atear fogo no automóvel com ele dentro, caso a polícia fosse acionada.

A partir das informações fornecidas pela companheira e dos dados de rastreamento do carro, equipes da 59ª DP (Duque de Caxias), em conjunto com a 77ª DP (Icaraí), realizaram diligências e localizaram o automóvel nas proximidades da Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Durante a abordagem, José Marcos admitiu ter encenado o próprio sequestro para conseguir dinheiro da mulher. Ele foi preso em flagrante por tentativa de extorsão e permanece à disposição da Justiça.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de José. O espaço está aberto para eventuais manifestações.