Prisão foi realizada por agentes da 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes) Divulgação/Polícia Civil
A ação começou após a Polícia Civil de Minas Gerais solicitar apoio à unidade fluminense. Segundo declarações da esposa, o homem estaria sendo mantido em cativeiro em um imóvel na comunidade do Terreirão. Durante as buscas no endereço indicado, os agentes enfrentaram hostilidades e ameaças. Posteriormente, informações obtidas na região levaram a equipe até as proximidades do Posto 12, onde ele foi encontrado.
Aos policiais, o homem afirmou que havia conseguido fugir e apontou as duas mulheres como responsáveis pelo suposto sequestro. Ele também disse que seus pertences e seu veículo continuavam no imóvel. Diante da denúncia, os agentes realizaram novas diligências e prenderam a dupla em flagrante.
No entanto, durante a formalização da ocorrência, a análise dos depoimentos, além de mensagens e áudios apresentados pela esposa, revelaram contradições na versão do homem. As mulheres negaram que ele estivesse sendo mantido em cativeiro e relataram que haviam sido contratadas para acompanhá-lo durante a viagem.
Segundo os relatos colhidos pelos agentes, após ter a conta bancária bloqueada, o homem pediu que as duas simulassem um sequestro para conseguir dinheiro da companheira.
Nas conversas apresentadas à polícia, uma das mulheres afirmou que ele estava no local por vontade própria e negou qualquer impedimento à sua saída. As cobranças, incluindo uma de R$ 7 mil, seriam referentes aos serviços contratados. Os agentes também constataram que o homem mantinha acesso ao próprio celular e ao cartão de entrada do apartamento.
Mesmo após saber que a polícia havia sido acionada, ele manteve a falsa acusação diante dos agentes e da autoridade policial, o que levou à prisão das duas mulheres. Com o esclarecimento dos fatos, a investigação foi redirecionada e o homem acabou autuado em flagrante por denunciação caluniosa.
Três aparelhos celulares foram apreendidos. As investigações continuam para apurar uma possível tentativa de estelionato contra a esposa e esclarecer a participação de cada envolvido.
O homem será encaminhado para audiência de custódia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.