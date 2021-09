O engenheiro agrônomo Benito Igreja deu dicas de cultivo e manejo para a criação de uma horta em casa - Divulgação / Alex Alves

Publicado 31/08/2021 12:00 | Atualizado 01/09/2021 01:55

SÃO GONÇALO - Os hospitais estaduais Alberto Torres, em São Gonçalo, e João Batista Cáffaro, em Itaboraí, juntamente com a UPA do Colubandê, comemoraram o Dia do Nutricionista nesta terça-feira (31), com uma série de eventos. Profissionais e colaboradores destas unidades de saúde participaram de palestra sobre reaproveitamento de alimentos, degustaram produtos naturais, contaram com dicas de alimentação e ainda ganharam um spa facial e automaquiagem no Espaço Beleza.

A Secretaria de Agricultura doou 500 mudas de árvores frutíferas e hortaliças para o Espaço Cultive. Um engenheiro agrônomo da Emater-Rio deu dicas de cultivo e manejo para a criação de uma horta em casa. Benito Igreja garantiu que manter uma horta urbana não só é possível como bastante recomendável. Cultivar folhas e temperos em casa, segundo ele, promove uma melhor alimentação. "Queremos incentivar a todos e mostrar que podemos ter uma horta em casa, além de acesso a uma alimentação saudável e ao nosso alcance", ressaltou Marcelo Queiroz, secretário de Agricultura.

O diretor do Alberto Torres, Raphael Riodades, garantiu que o evento mostra a importância do nutricionista na prevenção e proteção à saúde, além de influenciar na qualidade de vida e orientar como se alimentar de forma mais saudável. "Nos hospitais, o nutricionista é um profissional essencial para o tratamento de pessoas internadas. Ele é responsável por garantir o aporte de nutrientes necessários para a recuperação do paciente, evitando problemas como fraqueza, dificuldade de cicatrização, diminuição das funções dos órgãos e risco de infecções", explicou o diretor.

Segundo a bióloga Louise Schiatti, para iniciar o cultivo em casa, é preciso analisar os espaços disponíveis para a montagem da horta, seja em canteiro ou em vasos. Procurar por um espaço com boa luminosidade, reutilizar recipientes que tenham uma boa profundidade para a criação de canteiros ou adquirir vasos com tamanhos adequados para abrigar as mudas fazem a diferença, de acordo com a especialista.

"No geral, as frutíferas precisarão de seis horas diárias de exposição ao sol para um bom desenvolvimento e de irrigação em abundância. Atente-se, em todos os casos, para a capacidade de drenagem do solo: a água não pode ficar acumulada para não apodrecer as raízes das plantas. Caso o espaço escolhido seja de exposição intensa ao sol, monte os vasos das frutíferas de modo que, ao crescer, crie sombra para o desenvolvimento das hortaliças folhosas. Estas se desenvolvem com um pouco menos de exposição ao sol e devem ser colhidas frequentemente. O cultivo de diferentes plantas, a rega adequada, a adubação e a colheitapoda são passos necessários para uma horta saudável, bem desenvolvida e sem pragas", ensina Louise.

Mais dicas - A cobertura do solo que estiver abrigando a hortinha caseira pode utilizar folhas secas, galhos ou casca de pinus. Essa cobertura impede o crescimento de plantas conhecidas como ervas daninhas, que competem com a sua horta por espaço e nutrientes, e também mantém por mais tempo a umidade do solo. Observe diariamente o desenvolvimento do seu espaço verde, pois as plantas dão sinais quando alguma coisa não está indo bem.