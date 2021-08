FRoram entregues 12 geladeiras, dois freezers, 50 termômetros para caixa térmica, além de luvas, caixas de descarte com suporte e lixeiras - Divulgação / Renan Otto

FRoram entregues 12 geladeiras, dois freezers, 50 termômetros para caixa térmica, além de luvas, caixas de descarte com suporte e lixeirasDivulgação / Renan Otto

Publicado 31/08/2021 14:08

SÃO GONÇALO - A Concessionária Águas do Rio, que irá assumir os serviços de água e esgoto na cidade após o leilão de privatização da Cedae, entregou nesta segunda-feira (30), no Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto, a doação de insumos para o combate à epidemia da Covid-19. Ao todo, foram entregues 2.312 itens, entre 12 geladeiras, dois freezers, 50 termômetros para caixa térmica, além de luvas, caixas de descarte com suporte e lixeiras.

“Essa doação é de extrema importância para nos ajudar na batalha contra a Covid. São muitas dificuldades, há muito a fazer, o que reforça ainda mais a importância da doação. Esta iniciativa representa muito para a nossa gente”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

Com a campanha vacinal longe do fim, os itens que chegam fazem a diferença na sequência das atividades da Secretaria de Saúde e Defesa Civil.

“Temos uma população que necessita de uma atenção especial e são parcerias como estas que nos permitem evoluir”, disse o secretário de Saúde de São Gonçalo, Dr. André Vargas, que estava acompanhado da diretora do Polo Sanitário Washington Luiz, Marcela Brasil.

“Sabemos do intenso trabalho de vacinação que vem sendo feito e a nossa doação com certeza vai ajudar a acelerar ainda mais o processo de imunização, com a Secretaria mais bem equipada”, declarou Sérgio Braga, superintendente da Águas do Rio, que estava acompanhado do diretor executivo, Rafael Fendrich.

A presidente da ONG Unidos pela Vacina, Yonara Costa, também esteve presente no evento, apoiando a iniciativa.