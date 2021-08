Nesta segunda-feira (30), serão contemplados os bairros Arsenal, Eliane, Ieda, Brasilândia, Tribobó, Mutuapira e Cruzeiro do Sul com a sanitização contra o coronavírus, enquanto Rocha, Jardim Miriambi e Sacramento recebem o fumacê antidengue. - Divulgação

Nesta segunda-feira (30), serão contemplados os bairros Arsenal, Eliane, Ieda, Brasilândia, Tribobó, Mutuapira e Cruzeiro do Sul com a sanitização contra o coronavírus, enquanto Rocha, Jardim Miriambi e Sacramento recebem o fumacê antidengue.Divulgação

Publicado 30/08/2021 07:00

SÃO GONÇALO - A sanitização contra o coronavírus em ruas e prédios públicos da cidade continua esta semana, nos dias úteis, por 30 bairros, que serão visitados pelas equipes da Vigilância em Saúde Ambiental. Os funcionários usam motofogs, que liberam o quaternário de amônio de 5ª geração diluído em glicerina. O mesmo departamento também programou o trabalho de pulverização de inseticida para eliminar o mosquito Aedes aegypti – transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya. Para este trabalho, são usados os mesmos veículos, monitorados por GPS em tempo real pela Secretaria Municipal de Saúde.



Nesta segunda-feira (30), serão contemplados os bairros Arsenal, Eliane, Ieda, Brasilândia, Tribobó, Mutuapira e Cruzeiro do Sul com a sanitização contra o coronavírus, enquanto Rocha, Jardim Miriambi e Sacramento recebem o fumacê antidengue. Já amanhã, terça-feira (31), será a vez do Engenho do Roçado, Ipiíba, Rosane, Vila Iara, Novo México e Antonina serem sanitizados e Estrela do Norte, Laranjal e Santa Izabel se submeterem ao controle de arbovirose.



Confira a programação completa das motofogs pela cidade: