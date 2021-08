Nova música pré-anuncia seu novo álbum, que se chamará 'Uma sequência de música braba' - Divulgação

Publicado 29/08/2021 19:00 | Atualizado 29/08/2021 20:39

SÃO GONÇALO - Radicado no Brasil há 8 anos e residente em São Gonçalo, o DJ e produtor musical angolano Joss Dee tem reúne um portfólio repleto de africanidade, o que resulta em convites para inúmeros shows nos últimos cinco anos. Em plena pandemia, não ficou parado: lançou em 2020 uma mixtape intitulada The Hot Tape; a regravação de uma nova versão da música Tranquilo, de Thalma de Freitas, ao estilo afro house; e a beat tape chamada Manda Beatz, em que disponibilizou de forma gratuita 10 instrumentais de sua autoria. Este ano, Sequência de Vapo Vapo é a música promocional que pré-anuncia seu novo álbum, que se chamará Uma sequência de música braba.

A nova música mistura estilos urbanos como o trap e o funk, e traz nuances do ritmo africano kuduro na cadência e percussão extensiva. O videoclipe tem a participação especial do grupo de dança Afro Mata. O produção audiovisual ficou a cargo do produtor angolano Fernando Filó e do roteirista Yannick Emanuel. Quem assina o lançamento da obra é o selo musical Afrikan Smell, que distribui as músicas em parceria com a Mondé Musical.



A mistura de gêneros como kuduro, afro house, afro beats, funk e trap marcam fortemente a estética musical do artista, que se apresenta frequentemente no Rio de Janeiro e em São Paulo, com passagens pelos festivais de música Festlip e B2B, onde partilhou o palco com artistas como Erykah Badu, Xamã e Luedji Luna. O novo álbum, previsto para novembro, conta com a participação de artistas relevantes da cena musical do Rio de Janeiro como Anchietx, Ella Fernandes, Tropeira África, Luciane Dom e outros. As faixas variam entre hits 100% autorais e remixagens.