Prefeito Capitão Nelson anunciou que, até o fim do seu mandato, pretende instalar a primeira Faculdade de Medicina de São GonçaloDivulgação / Renan Otto

SÃO GONÇALO - A Prefeitura fechou uma parceria com a Universidade de Vassouras para a realização de estágios de pós-graduação médica no Hospital Luiz Palmier (HLP), no bairro Zé Garoto. O projeto conta com a participação da Aport Educacional.



No curso de especialização em Dermatologia, serão 36 meses, sendo cerca de 80% de atividades práticas. A primeira turma, que conta com 25 peruanos, realiza um rodízio de pequenos grupos que vêm ao Brasil, para realizar ciclos de cerca de duas semanas de aprendizados práticos com os pacientes do HLP.



Segundo a direção da unidade, uma sala será equipada para os alunos receberem orientações teóricas. O aprendizado se divide entre matérias online e aplicação prática em São Gonçalo. A segunda turma está prevista para começar em janeiro com alunos do Equador, Peru, Colômbia, Bolívia e Chile.



“Estamos há muito tempo estruturando esta parceria. Gostaria de receber esses médicos de braços abertos. Tenho a certeza de que todos serão bem acolhidos, pois nós precisamos da experiência de vocês. O ganho não é apenas para a Saúde de São Gonçalo, mas para toda a população gonçalense. E nossos funcionários também irão se beneficiar com essa troca de experiências”, disse o prefeito Capitão Nelson, que enfatizou que até o fim do seu mandato pretende instalar a primeira Faculdade de Medicina em São Gonçalo.



A troca de experiências e os benefícios para a população também foram destacados pelo secretário de Saúde de São Gonçalo, André Vargas.



“Cada médico que trabalha nas unidades de saúde representa um custo para o nosso município, o que não acontece na nossa parceria. Nós agregamos uma instituição de ensino e o município ganha, pois o custo é zero. Hoje se inicia em tamanho pequeno, mas tenho certeza de que se expandirá. Temos um município populoso. É um ganho para a cidade, para a população e para os médicos”, disse ele, que estava acompanhado do diretor geral do HLP, Lindemberg Soares, e da diretora Ana Carolina Coelho.



A Aport informou que a próxima fase será a pós-graduação nacional, trazendo médicos brasileiros para o município de São Gonçalo, a fim de que sejam capacitados em diversas especialidades, como cirurgia geral, cardiologia, gastrenterologia e otorrinolaringologia.

“O Brasil é uma referência mundial na área de Medicina e esse médicos vem buscar essa especialização. O Rio de Janeiro funciona como um ponto de treinamento para toda a América Latina e estamos trazendo agora a oportunidade de incluir São Gonçalo como um dos pontos de treinamento. Isso significa que o município conta com ótimos médicos, já que esse treinamento é realizado por servidores e o município ganha com a colaboração desses profissionais”, disse Marcovan Porto, sócio-proprietário da Aport Educacional.

Após o evento, Capitão Nelson prestigiou a Semana da Nutrição com o tema “Cuidando de quem Cuida”, que acontece no HLP. A nutricionista responsável pelo hospital, Camila Borges, pensou em algo para cuidar daqueles que mais cuidam: funcionários e acompanhantes de pacientes. Em uma parceria com a Faculdade Anhanguera, os alunos dispuseram de avaliação nutricional, orientação e degustação, além dicas de alimentação saudável. Na sequência, o prefeito visitou o refeitório da unidade. No início de sua gestão, ele promoveu melhorias no local, já realizadas, como reforma em bancos e mesas e conserto do aparelho de ar-condicionado, beneficiando cerca de 200 pessoas diariamente.

