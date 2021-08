Familiares de quatro pacientes que tiveram morte encefálica confirmada decidiram doar os órgãos dos entes queridos - Divulgação / Alex Alves

SÃO GONÇALO - O Jardim do Doador de Órgãos do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) voltou a florir neste mês. Familiares de quatro pacientes que tiveram morte encefálica confirmada e decidiram doar os órgãos dos entes queridos, foram até o local para uma cerimônia de plantio de uma muda de jasmim, simbolizando a vida dos pacientes que tiveram os órgãos doados. O ato de amor e solidariedade salvou a vida de pelo menos 30 pessoas com a captação de fígado, córneas, rins, tecidos, pele, pâncreas, pulmões e coração.



Localizado na área central do Heat, o Jardim do Doador foi criado com o objetivo de representar a coragem da família pela escolha da doação, enquanto o jasmim plantado na terra significa o órgão transplantado no receptor, que vai crescer e perfumar o ambiente. O projeto é inédito no Brasil.

"Nosso principal objetivo é esclarecer à sociedade o real significado da doação de órgãos. E, ainda, exaltar a família e o doador, os grandes protagonistas desse projeto. Sem o doador não há órgãos saudáveis, e sem a autorização da família não há doação", garantiu o psicólogo Luiz Antônio Silva, que integra a equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do hospital.



Entre aqueles que participaram do plantio no Jardim do Doador estavam os parentes do paciente Gilberto de Oliveira, de 54 anos, que entrou no Centro de Trauma do Alberto Torres no último dia 18, após sofrer uma queda. Em estado grave, o paciente teve morte encefálica confirmada dias depois da sua internação. Com a autorização da família, a equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes fez a captação de fígado, rins, tecido e pele.



"Estamos tristes, mas doar os órgãos do Gilberto foi uma forma de garantir vida a outras pessoas", afirmaram os familiares depois do plantio da muda do jasmim no Jardim do Doador.



Bastante emocionados, familiares do estudante Pedro Henrique Oliveira, de 17 anos, vítima de acidente de moto, também participaram do plantio de uma muda de jasmim no Jardim do Doador. O paciente deu entrada no Centro de Trauma do Heat, chegou a ser operado e internado em um dos Centros de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade. Com todos os protocolos necessários na tentativa de dar sobrevida ao paciente com morte cerebral cumpridos, a equipe entrou em ação no processo de acolhimento e na possibilidade de doação. Após a autorização dos familiares, os médicos, psicólogos e assistentes sociais iniciaram as tratativas junto ao Governo do Estado e captaram fígado, rins, pâncreas, pulmões, córneas, pele e coração.



O Hospital Estadual Alberto Torres, administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, está entre as primeiras unidades do estado do Rio em captação de órgãos. O Heat é uma unidade de urgência e emergência especializada no socorro a pacientes com múltiplos traumas. A captação de órgãos na unidade, nos últimos meses, foi prejudicada devido à pandemia do coronavírus e, consequentemente, o plantio das mudas de jasmim no Jardim do Doador de Órgãos.