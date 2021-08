Trabalho é desenvolvido pela educadora Jéssica da Silva duas vezes por semana, no período da manhã e da tarde - Divulgação / Renan Otto

Trabalho é desenvolvido pela educadora Jéssica da Silva duas vezes por semana, no período da manhã e da tardeDivulgação / Renan Otto

Publicado 25/08/2021 17:00 | Atualizado 26/08/2021 01:36

SÃO GONÇALO - Prestes a completar um mês de atividades, o atendimento a curados da Covid-19 oferecido pela Prefeitura de São Gonçalo na Clínica Gonçalense do Mutondo ainda é pouco conhecido da população. No local, 14 pacientes em franca recuperação buscam, a cada dia, superar as sequelas respiratórias e musculares da doença. O trabalho é desenvolvido pela educadora Jéssica da Silva duas vezes por semana, no período da manhã e da tarde. Quem tiver interesse pelo serviço deve procurar a unidade, às segundas e quartas-feiras, das 8h às 17h.

“A reabilitação pós-Covid é para aqueles que estão apresentando problemas respiratórios e musculares após o acometimento da doença. Vemos a evolução diária dos pacientes. Eles chegam aqui muito travados ou cansados e, em poucas semanas, já apresentam uma melhora significativa”, disse Jéssica da Silva, que trabalha diversas atividade, dentro da realidade e capacidade de cada paciente.

Uma das primeira pacientes do programa foi Susi Maria dos Santos Miguel, de 64 anos. Após ficar quase um mês internada, com 75% do pulmão comprometido, no Pronto-socorro Central (PSC) e no Hospital Retaguarda (Menino de Deus), a gonçalense segue com o tratamento pós-Covid na Clínica do Mutondo.

“Fui muito bem atendida nas duas unidades. Tratamento, limpeza e profissionais excelentes. Quando recebi alta, eu praticamente não andava, por conta das complicações e de ter ficado muito tempo deitada. Como já frequento a clínica há anos, soube do programa e comecei a frequentar. Estou sentido a diferença e a melhora a cada dia, e faço um convite às pessoas que tiveram a doença e precisam de uma reabilitação”, disse ela.