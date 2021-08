Técnicos recadastraram todos os munícipes residentes nas áreas de risco geológico do Engenho Pequeno - Divulgação

Técnicos recadastraram todos os munícipes residentes nas áreas de risco geológico do Engenho PequenoDivulgação

Publicado 25/08/2021 19:00

SÃO GONÇALO - Na manhã desta quarta-feira (25), técnicos da Subsecretaria de Defesa Civil iniciaram as atividades de preparação das comunidades para as chuvas de verão. Eles realizaram o recadastramento de todos os munícipes residentes nas áreas de risco geológico abrangidas pela sirene de nome Engenho Pequeno 4, situada em frente ao condomínio Recanto do Engenho, no bairro do Engenho Pequeno.

Essa atividade é o início da preparação para o simulado de evacuação, que acontecerá no sábado, dia 28, partir das 9 horas. “Essa integração da população com a Defesa Civil é de extrema importância para o desenvolvimento das atividades de prevenção nas áreas de risco de desastres naturais”, explicou o subsecretário de Defesa Civil, coronel Fernando Rodrigues.