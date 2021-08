Ação conta com parceria de Cristina Figueroa, fundadora e presidente da Associação Davida Samaritanos, que promove informações sobre a importância e a facilidade da doação de medula óssea. - Divulgação

Publicado 24/08/2021 12:00 | Atualizado 25/08/2021 15:19

SÃO GONÇALO - Acontece nesta quarta-feira (25), das 8h às 15h, o ápice da campanha Agosto Laranja, que tem como objetivo incentivar as doações de sangue, medula óssea e cordão umbilical em São Gonçalo. Os interessados devem seguir para o Centro Oncológico, que fica na Rua Francisco Portela nº 2.641, no bairro Zé Garoto, para fazer a coleta e tirar todas as dúvidas sobre a importância das doações.



Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, o espaço realizará o pré-cadastro dos candidatos a doadores de medula e cordão umbilical. Em uma outra data, serão colocados ônibus gratuitos à disposição para que os voluntários sigam até o Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio, onde os gonçalenses farão um exame de sangue específico e poderão ser inseridos no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).



Esta é a primeira campanha em São Gonçalo voltada para a causa. As doações de sangue vão ajudar o estoque da cidade e a inscrição no Redome pode salvar uma vida. Vale lembrar que a doação de medula só acontece se houver compatibilidade com a pessoa que precisa e não é feita na ida ao Inca. A ação vai contar com a ajuda de Cristina Ana Morgan Figueroa, fundadora e presidente da Associação Davida Samaritanos, que promove a disseminação de informações sobre a importância e a facilidade da doação de medula óssea.



“Por muitas vezes, a nossa ajuda é mais simples do que a gente imagina. Nós não podemos mais, enquanto saúde pública, permitir que aconteça a falta de informação. Precisamos nos colocar no lugar de quem está passando por isso, sentirmos a dor do outro, sem perder uma pessoa próxima”, disse o secretário de Saúde de São Gonçalo, Dr. André Vargas.

Entenda o procedimento - Para ser doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade e boa saúde. Para se cadastrar, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto. Será feita a coleta de uma amostra de sangue (10ml) para a tipagem de HLA (exame de histocompatibilidade que identifica as características genéticas de cada indivíduo). Os dados do doador são inseridos no cadastro do Redome e, sempre que surgir um novo paciente, a compatibilidade será verificada. Uma vez confirmada, o doador será consultado para decidir quanto à doação. O transplante de medula óssea é um procedimento seguro, realizado em ambiente cirúrgico e sob anestesia geral, requerendo internação de, no mínimo, 24 horas.