Publicado 23/08/2021 12:00

SÃO GONÇALO - De hoje até quarta-feira (23 a 25 de agosto) a Clínica de Hemoterapia realiza uma campanha especial deno São Gonçalo Shopping , com o objetivo de regularizar seus estoques de sangue de São Gonçalo e Niterói. Para a ação, uma equipe da clínica estará disponível no shopping, em uma loja ao lado da Casa do Celular, no segundo piso, atendendo por ordem de chegada e seguindo os protocolos de higiene e segurança.Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, alimentado, ter entre 16 e 64 anos, pesar mais de 50 quilos e levar um documento de identidade com foto. É importante evitar a ingestão de alimentos gordurosos pelo menos quatro horas antes da doação e não ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Quem estiver com sintomas de gripe ou tiver tomado alguma vacina recentementeneste momento.