Obra 'Cultura da Borda na Palma da Mão', da artista Márcia Falcão, integra a campanha 'Rio de Mãos Dadas', que trazem positivismo em tempos de distanciamento social - Divulgação / Hélio Melo

Publicado 20/08/2021 18:00 | Atualizado 20/08/2021 22:31

SÃO GONÇALO - As esculturas das mãos gigantes da campanha Rio de Mãos Dadas, do Sistema Fecomércio RJ (Sesc e Senac RJ), voltaram para São Gonçalo, agora na unidade gonçalense do Senac. As obras, que já estiveram em dois shoppings da cidade, integram uma série de ações que visa envolver as pessoas em um clima de positividade. Os pares de mãos de mais de dois metros de altura representam a superação das dificuldades de 2020 e a esperança de retomada da normalidade ainda neste ano, com o avanço da campanha vacinal.

As peças artísticas serão exibidas em duas etapas: com as mãos separadas, ilustrando o isolamento social, e, posteriormente, unidas, simbolizando a esperança da retomada de contatos, planos e afetos em 2021, conferindo duas oportunidades para o público apreciar as obras de diferentes perspectivas. A intervenção urbana itinerante já percorreu bairros e pontos turísticos de dezenas de municípios fluminenses e poderá ser vista até o final de setembro em unidades do Sesc e Senac e espaços públicos também de Petrópolis, Barra Mansa, Teresópolis, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Nova Iguaçu e Resende e Vassouras.

Confeccionadas em fibra de vidro, as mãos foram trabalhadas por dez artistas: Agrade Camíz, Bruno Awful, Cláudia Lyrio, Igor Nunes, Loo Stavale, Márcia Falcão, Maria Amélia Diegues, Mario Band´s, Robnei Bonifácio e Yhuri Cruz.



“A intervenção urbana da campanha é uma oportunidade de comunicar à sociedade que a Fecomércio RJ, o IFec RJ, o Sesc RJ e o Senac RJ estão de mãos dadas com a população fluminense neste momento adverso. Ampliar a visibilidade do símbolo de união pelo estado do Rio de Janeiro é uma forma de fortalecer o nosso compromisso com milhares de pessoas, de levar serviços de cultura, educação, capacitações, ações sociais e oportunidades a todos", explica o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.



O Sesc São Gonçalo fica na Avenida Presidente Kennedy nº 755, no bairro Estrela do Norte. A obra em exibição chama-se Cultura da borda na palma da mão. A pintura acrílica na resina foi feita de tal maneira que, no momento do encontro das mãos, elas “dancem”, trazendo a ideia de união e harmonia. Sua criadora, a artista plástica Márcia Falcão, é graduada em Pintura pela UFRJ. Um dos temas recorrentes em seus trabalhos tem sido a problemática feminina vista por meio de experiências pessoais, tendo o Rio de Janeiro como cenário, ora belo e poético, ora violento e assustador. Passeando pelo grotesco, assume a linguagem figurativa como meio para transmitir críticas à contemporaneidade.