Curso pretende formar 60 novos profissionais da área a cada trimestre. Produção da escola irá abastecer instituições de acolhimento infantil do municípioDivulgação / Renan Otto

Publicado 20/08/2021 11:00

SÃO GONÇALO - A reformulação do curso de panificação da Padaria Escola saiu do forno, por determinação do prefeito Capitão Nelson, visando a minimizar os impactos socioeconômicos enfrentados pelos gonçalenses neste período pandêmico. A qualificação, que teve início em 2004, encerrou as atividades em 2014. A Prefeitura, por meio da Subsecretaria de Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), do Governo Federal, traz de volta a proposta de qualificação profissional para facilitar a entrada no mercado de trabalho e a geração de emprego e renda. A fornada municipal terá capacidade para formar 60 novos profissionais da área a cada três meses. A produção da escola irá abastecer as instituições de acolhimento infantil do município.

O curso, que acontecerá no CRAS de Vista Alegre, irá contemplar exclusivamente os assistidos nas políticas de assistência do município, Atenção Básica e Especial, com idade a partir de 16 anos, por meio dos seguintes programas: Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Criança Feliz e Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (PAEFI). A carga horária é de 40 horas e os inscritos serão divididos em quatro turmas, com 15 alunos cada, com as aulas ministradas às segundas e terças-feiras, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

“Tínhamos aqui um maquinário parado há alguns anos. O que deu certo antes precisa seguir avançando. Em um momento desse, de alto índice de desemprego, oferecer uma oportunidade das pessoas desenvolverem uma outra atividade é de suma importância”, finalizou o prefeito, Capitão Nelson, que estava acompanhado do vice, Sérgio Gevu.

A Padaria Escola irá capacitar os alunos para atuarem em toda a linha de produção de uma panificadora, com a confecção de pães, bolos, massa fina e outros, sob a supervisão do professor Cláudio Márcio da Silva Marinho.

“Esse foi o primeiro pedido do prefeito quando eu assumi a pasta. Fizemos todo o levantamento do material, e dos recursos que seriam necessários para a revitalização. O objetivo desse curso é passar todo o conjunto da obra, qualificando as pessoas no lado do empreendedorismo, sendo uma rede de serviços para que a pessoa possa, de fato, se reinserir na sociedade”, disse o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

O secretário destacou ser necessário avançar na Economia Solidária local para estruturar o escoamento dessa produção e da mão de obra qualificada.