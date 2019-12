Homem é flagrado com símbolo nazista em bar de Minas Gerais

Unaí - A imagem um homem usando uma braçadeira com a suástica, símbolo nazista, em um bar de Unaí (MG) no último sábado (14) causou revolta nas redes sociais. As informações são do portal Metrópoles.

Uma cliente que estava no local filmou o homem. Nas imagens, é possível ver o momento em que policiais militares conversam com um funcionário do bar e aparentemente decidem não prender o homem.



O funcionário decide então ir à mesa do homem conversar com ele, mas o cliente decide permanecer no local.

Assista:

Nas redes sociais, a cena causou revolta. O deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) foi um dos que demonstraram sua indignação no Twitter.

Essa foto foi tirada em Unaí (MG). Nazistas cada vez mais confortáveis no governo atual.

Isso é CRIME! pic.twitter.com/mK3j4mBaFL — David Miranda (@davidmirandario) December 15, 2019

Em nota, o Booteco Bar e Restaurante confirmou o ocorrido e afirmou que não dá “suporte a discriminação”. Afirma que tudo foi resolvido “da melhor forma possível, por agentes policiais (sem violência) e sob a égide da lei”.