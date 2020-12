Por IG - Esporte

Publicado 09/12/2020 00:00

A terça-feira, 8 de dezembro de 2020, ficará marcada por um momento histórico no futebol mundial. Os times do Paris Saint-Germain e Basaksehir se retiraram de campo, em jogo pela Liga dos Campeões, quando o placar estava 0 a 0, após uma acusação de racismo por parte do quarto árbitro, o romeno Sebastian Colescu. O duelo será retomado hoje.

A situação ocorreu aos 14 minutos do primeiro tempo, quando a partida foi interrompida por conta de uma revolta vinda do banco de reservas do clube turco. O motivo: ofensas racistas de Coltescu ao camaronês Pierre Webó, membro da comissão técnica do time turco.

Após muita discussão, os jogadores das duas equipes decidiram abandonar o campo. Liderados por Demba Ba, Neymar e Mbappé, eles se retiraram do gramado. A Uefa cogitou a retomada do jogo, mas o elenco do Basaksehir decidiu não voltar a campo.

O problema aconteceu após falta cometida por Kimpembe sobre Gulbrandsen, que não recebeu cartão amarelo, dado anteriormente a dois jogadores do Basaksehir - Tekdemir e Rafael -, o que gerou revolta na comissão técnica do time turco. O técnico, Okan Buruk, foi advertido. Em seguida, Webó, revoltado, reclamou das palavras do quarto árbitro.

O camaronês foi punido com o cartão vermelho, o que aumentou a confusão. Foi possível ouvir Demba Ba perguntando ao árbitro da partida, o romeno Ovidiu Hategan, "por que na hora de falar de um cara branco você diz 'esse cara', e na hora de falar de um cara negro você diz 'esse cara preto'?", em referência ao que o quarto árbitro teria dito.

O episódio causou indignação por se tratar de uma ação de uma autoridade da partida e por ser em um dos maiores campeonatos do mundo. Jogadores e clubes de todos os continentes censuraram a postura do quarto árbitro.