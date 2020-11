Por IG - Esporte

No dia em que o mundo se despediu de Diego Maradona, um outro argentino fez questão de homenagear o ídolo com um gol: Germán Cano. O artilheiro marcou o seu quarto gol nos últimos quatro jogos e ratificou sua grande fase com a camisa do Vasco. A vítima da vez foi o Defensa y Justicia, clube do seu país, contra quem Cano anotou o gol do empate em 1 a 1, pela Copa Sul-Americana, chegando a 20 bolas na rede em apenas 36 atuações na temporada.

Agora, entre os jogadores que atuam por times da Série A do Brasileiro, apenas Thiago Galhardo, do Internacional, tem mais gols do que o centroavante cruz-maltino - o meia-atacante colorado já deixou sua marca 21 vezes. Outro número interessante que mostra a eficiência do argentino: Cano tem mais gols (20) do que todos os outros jogadores do Vasco somados na atual temporada. A equipe de São Januário estufou as redes somente 39 vezes em 43 partidas, a pior marca entre os 20 times que disputam a Série A.

VALENCIA NÃO VEM

Apesar da boa fase de Cano, a diretoria segue tentando reforçar o Vasco. Mas, ontem, levou um 'toco' de Antonio Valencia. Especulado na Colina, nos últimos meses, o lateral equatoriano, de 35 anos, acertou com Querétaro-MEX. Ele chegou a abrir conversas com os dirigentes vascaínos, que haviam considerado a pedida salarial muito elevada.

Valencia também somou passagens por El Nacional-EQU, Villarreal-ESP, Huelva-ESP, Wigan-ING, Manchester United-ING e LDU-EQU, último time que defendeu. Nos Red Devils, o lateral tem mais de 300 jogos, com 25 gols anotados e nove títulos, incluindo Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Uefa Liga Europa. Pela seleção equatoriana, o jogador tem 99 jogos e 11 gols.