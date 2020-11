Por IG - Esporte

Publicado 29/11/2020 00:00

A três dias do decisivo duelo contra o Racing, terça-feira, no Maracanã, que vale vaga nas quartas de final da Libertadores, o Flamengo teve más notícias em relação a Gabigol e Diego Ribas. Eles realizaram exames e, com problemas musculares, ainda não têm presença garantida na partida contra os argentinos.

Autor do gol do Flamengo no jogo de ida, em Buenos Aires, Gabigol apresentou desequilíbrio muscular. Segundo o departamento médico rubro-negro, para evitar qualquer lesão, seguirá planejamento para voltar quando estiver 100%. Com isso, sua presença diante do Racing dependerá da evolução hoje e amanhã.

Já Diego Ribas sentiu dores musculares e os exames constataram apenas fadiga muscular. Ele seguirá fazendo trabalho específico e também não tem presença garantida na decisão de terça-feira.

Após o empate de 1 a 1 em Buenos Aires, o time de Rogério Ceni teve a semana livre, sem jogos, para trabalhar. Além de Diego e Gabigol, Pedro, Isla e Rodrigo Caio também são dúvidas, enquanto Thiago Maia é desfalque certo.

O Flamengo, porém, trata as voltas de Rodrigo Caio, Isla e Pedro, que não atuaram na partida em Avellaneda, com otimismo. O time, inclusive, tem aproveitamento admirável com a dupla do sistema defensivo atuando junta.

Com Rodrigo Caio e Isla entre os titulares, o Flamengo, ainda sob o comando de Domènec Torrent, obteve quatro vitórias - contra Santos, Bahia, Fortaleza e Fluminense - e apenas uma derrota - os 5 a 0 para o Del Valle.

O fato é que a dupla conta com a confiança do torcedor, desconfiado com sistema defensivo, calcanhar de Aquiles do Flamengo, e que já não terá Thuler e Natan, suspensos, terça-feira. O Flamengo tem a vantagem do empate, sem gols, para ir às quartas de final.