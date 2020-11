Por iG - Economia

Publicado 17/11/2020 00:00

O Feirão Limpa Nome da Serasa, que começou no último dia 3 e terminará no próximo 30, é o maior da história. Nele, é possível quitar as dívidas com descontos de até 99% e voltar a ter crédito no mercado em menos de 15 dias úteis. Também há uma ação especial dentro do evento: mais de 10 milhões de dívidas poderão ser quitadas por até R$ 50.

Para o Feirão Limpa Nome, a Serasa fez parceria com mais de 50 instituições - bancos, universidades, redes de telefonia, recuperadoras de crédito e lojas de departamento que estão dando descontos especiais a quem tem nome sujo até o fim do mês. O WhatsApp da Serasa Limpa Nome é (11) 99575-2096. O telefone, 0800-591-1222. Faça uma consulta pelo seu CPF e verifique se há alguma dívida com oferta disponível.

As ofertas estão disponíveis online e em pontos de atendimentos. No entanto, a Serasa recomenda a negociação pelo site ou aplicativo, evitando filas e aglomerações, medida contra a Covid-19.

No Feirão Limpa Nome, também é possível negociar dívidas de CNPJ. É uma chance única, já que a Serasa não tem previsão de fazer outro feirão similar. Você pode também negociar dívidas "caducas", que têm mais de cinco anos, no Feirão Serasa Limpa Nome.

Depois da negociação, o consumidor poderá pagar seu acordo por lotérica, agências bancárias ou aplicativo do banco desejado. Após o pagamento da dívida, as empresas têm cinco dias úteis para comunicar os birôs de crédito, que, por sua vez, têm mais sete dias úteis para tirar o registro dos bancos de dados.