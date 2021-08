Caio Flores, Filipe Ricardo e Raphael Bastos - Divulgação / Isabel Ludgero

Caio Flores, Filipe Ricardo e Raphael BastosDivulgação / Isabel Ludgero

Publicado 21/08/2021 18:00 | Atualizado 21/08/2021 19:10

O sistema de entregas - conhecido como delivery - foi em 2020 o recurso essencial para as pessoas se alimentarem e os estabelecimentos se manterem ativos durante o isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. Micro, pequenas e médias empresas não tiveram outra escolha senão se adaptarem. Muitas delas lançaram mão do WhatsApp para atender clientes, enviar o cardápio e avisar das promoções. Para sobreviver no mercado comercial e facilitar ainda mais a prestação desse tipo de serviço, um grupo de amigos empresários se uniu e criou uma solução tecnológica que agiliza a venda e a chegada do pedido.



Da parceria desses empreendedores nasceu o Cardapin, um cardápio digital grátis para múltiplos lojistas. De abrangência nacional, a ferramenta já possui cinco mil empresas cadastradas. Dentre os estados que mais utilizam são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espirito Santo e Ceará.

A realização deles é um exemplo de determinação e planejamento, que motiva outros empreendedores a se manterem positivos e encorajados a transformarem seus negócios conforme as mudanças do mercado frente a novos desafios. E, em tempos de fortalecimento da internet, a conexão do aplicativo com as redes sociais se fizeram fundamentais para a popularização e o crescimento da nova ferramenta.



"O empreendedor adiciona as fotos dos seus produtos, categorias, preços, método de pagamento e entrega, tudo de uma maneira simples e prática. Gera links com o contato do WhatsApp do seu negócio, cria uma mensagem pré-definida e compartilha nas redes sociais para seu público", explica Filipe Ricardo Barra Ramos, sócio e idealizador.



A proposta do trio é conceber o crescimento de negócios locais, automatizar as vendas, ranquear empreendimentos para o topo, auxiliar pequenas empresas e promover mais lucro.



“Nosso objetivo é crescer cada vez mais e auxiliar o maior número possível de empreendedores a alavancarem seu próprio negócio. Queremos o sucesso de nossos usuários, afinal o progresso deles é o nosso também”, diz Filipe.