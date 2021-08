Entidade em São Gonçalo atende atualmente 484 gonçalenses por meio de subsídio da Prefeitura - Divulgação / Renan Otto

Publicado 23/08/2021 11:19

SÃO GONÇALO - Aberta no sábado (21), a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla vai até sexta-feira (27), com uma programação especial dedicada à conscientização acerca do tema, realizada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Gonçalo (Apae-SG), situada no bairro Patronato. A instituição - referência no atendimento às pessoas com deficiência - completa em setembro 51 anos de contribuição à causa na cidade. Atualmente, atende 484 gonçalenses por meio de subsídio da Prefeitura de São Gonçalo.

No ano passado, as comemorações foram suspensas devido à pandemia do coronavírus. Mas, este ano, a mobilização retoma os trabalhos com atividades on-line, sob o tema É tempo de transformar conhecimento em ação. Após um fim de semana de reflexão, muita música e dança na sede da instituição, esta segunda-feira (23) será de entrevista online com a presidente da Apae-SG, às 14h. Já na terça-feira (24), haverá uma live, às 19h, pelo Instagram da Apae, para discussão e reflexão sobre o tema da semana. Na quinta-feira (26), as apresentações culturais ganham as ruas da cidade, aproximando a arte da população gonçalense. O encerramento na sexta-feira (27) contará com atividades esportivas adaptadas, realizadas na quadra da Apae-SG.

“Estou muito satisfeita em conseguir realizar esse evento e ver os alunos aqui, com saúde, voltando aos poucos ao ambiente deles. Apesar de todas as dificuldades, conseguimos realizar e agora é o momento de multiplicar, pois precisamos de apoio da sociedade”, disse a presidente da instituição, Magdally Lisboa Pinto Couto.