Munícipes que ainda não se vacinaram podem se informar junto ao posto de saúde mais próximo e marcar a viagemDivulgação

Publicado 23/08/2021 12:02

SÃO GONÇALO - Agentes comunitários de saúde e enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde fazem no momento uma busca ativa nas residências dos gonçalenses que ainda não foram vacinados contra a Covid-19. O objetivo é identificar quem são e quantos podem tomar o imunizante e ainda não o fizeram. Caso não tenham condições de seguir para um dos 12 pontos de vacinação da cidade, eles serão levados de Uber por meio de uma parceria que a Secretaria de Governo da Prefeitura de São Gonçalo fez com a empresa, sem qualquer custo para o gonçalense nem para o governo municipal.

A Uber vai disponibilizar R$ 200 mil em cupons de viagens (somente para ida e volta dos pontos de vacinação). Munícipes que ainda não se vacinaram podem se informar junto ao posto de saúde mais próximo e marcar a viagem de ida e volta de Uber a um ponto de vacinação contra o coronavírus.

“Os funcionários do posto de saúde vão chamar o Uber, que levará os moradores até o local de vacinação e, depois, vão retornar – também de Uber para o seu bairro, tudo de graça para o morador”, explicou o subsecretário de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Maik Mello. A população vacinável de São Gonçalo – gonçalenses com mais de 18 anos – é formada por 851.886 pessoas. Até o último sábado, a cidade havia vacinado 627.661 moradores com a primeira dose.