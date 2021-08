Encontro é promovido por Priscilla Canedo, única mulher vereadora da atual legislatura gonçalense - Arquivo

Publicado 23/08/2021 20:00

Transtorno do Espectro Autista, aberta à participação pública, com a participação de pais e psicólogos. O evento acontecerá dia 26, quinta-feira, no salão chamado de "plenarinho" da Câmara Municipal de São Gonçalo. As vagas são limitadas, respeitando as medidas de segurança contra a Covid. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp ou e-mail do gabinete: (21) 97268-9406 ou SÃO GONÇALO - Única mulher vereadora da atual legislatura gonçalense, Priscilla Canedo (PT) promove nesta semana uma Roda de Conversa sobre o, aberta à participação pública, com a participação de pais e psicólogos. O evento acontecerá dia 26, quinta-feira, no salão chamado de "plenarinho" da Câmara Municipal de São Gonçalo. As vagas são limitadas, respeitando as medidas de segurança contra a Covid. Aspodem ser feitas pelo WhatsApp ou e-mail do gabinete: (21) 97268-9406 ou [email protected]

O primeiro Projeto de Lei aprovado da vereadora foi a inclusão do Dia Municipal do Autista no Calendário Oficial de Eventos da cidade. "Esta é uma causa que abraço desde a minha campanha. É preciso estar mais próximo desse público e de pessoas que enfrentam as adversidades encontradas em nosso município como os pais e responsáveis de crianças e adolescentes com autismo. São Gonçalo tem mais de 10 mil autistas e precisamos lutar por Políticas Públicas para todos eles", ressalta Priscilla.