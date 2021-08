Gláucio Brandão: 'Cada hectare perdido aumenta a temperatura na cidade. As florestas regulam o clima. Não adianta apenas o poder público reflorestar se a população não parar de soltar balões' - Divulgação

Gláucio Brandão: 'Cada hectare perdido aumenta a temperatura na cidade. As florestas regulam o clima. Não adianta apenas o poder público reflorestar se a população não parar de soltar balões'Divulgação

Publicado 24/08/2021 10:00 | Atualizado 25/08/2021 14:50

SÃO GONÇALO - Clima seco, estiagem e a prática criminosa da soltura de balões. Esses três ingredientes compõem uma fórmula fatal para as Áreas de Proteção Ambiental (APAs), da cidade de São Gonçalo. Na tarde do último domingo (22), por volta das 15h, a APA Estâncias de Pendotiba, no bairro Maria Paula, sofreu um incêndio de grandes proporções. O espaço atingido integra uma área de Mata Atlântica, bioma que a cada dia que passa tem a sua sobrevivência ameaçada pelo desmatamento, pelas queimadas para construções irregulares e pelos balões que caem nas florestas.

O fogo só não avançou graças à ação imediata dos guardas municipais do Grupamento de Defesa e Proteção Ambiental (GPAm) da Guarda Municipal de São Gonçalo, que, utilizando abafadores, conseguiram conter o fogo. Ao todo, 25 guardas integram o grupamento, que atua na proteção nas quatro APAs da cidade.

“Cada hectare perdido em um incêndio criminoso desses é uma contribuição para o aumento da temperatura na cidade. As florestas regulam o clima. Não adianta apenas o poder público investir em ações de reflorestamento se a população não se conscientizar que soltar balões é crime”, destacou o subsecretário de Meio Ambiente, Gláucio Brandão.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz um alerta à população. Segundo a Lei 9.605/1998, a soltura de balões é crime ambiental, passível de detenção de um a três anos, multa ou ambas as penas cumulativamente. A mesma pena pode ser aplicada para quem destruir ou danificar vegetação da Mata Atlântica em estágio avançado ou médio de regeneração, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção.

"Os incêndios criminosos em área de proteção seguem na contramão dos investimentos que vêm sendo feitos para criação de novas Unidades de Conservação da Natureza e na recuperação de áreas degradadas na cidade de São Gonçalo, como por exemplo, o programa Florestas do Amanhã, uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para reflorestar aproximadamente um milhão de metros quadrados com espécies nativas da Mata Atlântica na cidade", declara o prefeito, Capitão Nelson.