APA Estâncias de Pendotiba sofre terceiro dia consecutivo com incêndios | São Gonçalo | O Dia

'É urgente que as pessoas se conscientizem de que estão cometendo crime quando soltam balões, colocam fogo no lixo e desmatam' - Gláucio Brandão - Divulgação

'É urgente que as pessoas se conscientizem de que estão cometendo crime quando soltam balões, colocam fogo no lixo e desmatam' - Gláucio BrandãoDivulgação

Publicado 25/08/2021 06:00

SÃO GONÇALO - Pelo terceiro dia consecutivo, a Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, no bairro Maria Paula, sofre com incêndios. O último caso, que teve início na tarde de segunda-feira (23), resultou em um incêndio grave e de grandes proporções, que só foi controlado pouco depois das 2h desta quarta-feira (25), após trabalho conjunto dos agentes do Grupamento de Defesa e Proteção Ambiental (Gpam) da Guarda Municipal de São Gonçalo e militares do Corpo de Bombeiros. Uma área de Mata Atlântica equivalente a cerca de quatro campos de futebol já foi consumida pelas chamas dos últimos dias.



Agentes do Gpam que atuam na proteção da APA encontraram, na manhã desta quarta-feira (24), uma fogueira na mata. Troncos de árvore cortados e queimados dão indícios de que o incêndio tenha sido provocado. O trabalho de rescaldo continua na região e guardas do Gpam ainda trabalham no local, utilizando abafadores para extinguir focos de incêndio que ainda se formam na mata.

“A noite e madrugada de combate ao incêndio foram dificultadas pelas características da região atingida pelo incêndio, pois trata-se de um local de mata fechada. É urgente que as pessoas se conscientizem de que estão cometendo crime quando soltam balões, colocam fogo no lixo e desmatam”, destacou o subsecretário de Meio Ambiente, Gláucio Brandão, que acompanhou o trabalho do Gpam e do Corpo de Bombeiros.No último domingo (22), por volta das 15h, a APA Estâncias de Pendotiba foi atingida por um grande incêndio, que não avançou graças à ação imediata dos guardas municipais do Gpam, que, utilizando abafadores, conseguiram conter o fogo. O incêndio foi provocado pela queda de um balão.O clima seco, aliado à estiagem prolongada, deixa as áreas de mata suscetíveis a incêndios a partir da queda de balões, das queimadas para construções irregulares e da queima de lixo por moradores próximos às florestas. Segundo a Lei 9.605/1998, a soltura de balões é crime ambiental, passível de detenção de um a três anos, multa, ou ambas as penas cumulativamente. A mesma pena pode ser aplicada para quem destruir ou danificar vegetação em estágio avançado ou médio de regeneração, da Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção.As denúncias sobre soltura ou mesmo locais que realizem confecções de balões podem ser feitas para a Linha Verde do Disque Denúncia, exclusiva para recebimento de informações sobre crimes ambientais, no número e 2253-1177. Pela internet, as denúncias devem ser feitas pelo aplicativo para celulares chamado Disque Denúncia RJ, onde usuários com sistema operacional Android ou IOS, anexando fotos e vídeos, também com a garantia do anonimato, ou então pela fanpage do Linha Verde no Facebook