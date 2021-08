Banda abre a programação musical do Garage Pub - Divulgação / Patrick Guimarães

Publicado 27/08/2021 12:00

SÃO GONÇALO - Prometendo respeitar os protocolos de distanciamento social, uso de máscaras de proteção individual e a disponibilização de álcool em gel para funcionários e clientes, o o Garage Pub Masterpiece estreia sua programação musical nesta sexta-feira (27/08), com a apresentação da Garage Band. O show começa às 20h30, mas o local abre as portas às 17h e está funcionando com apenas 25% da sua capacidade de lotação.

“A Garage Band só tem músico fera e experiente. Sou suspeito para dizer isso, mas tenho certeza de que o público vai se amarrar no som dos caras. A casa está preparada para receber as pessoas com segurança sobre os protocolos de combate à Covid-19 e por isso tem capacidade de lotação limitada”, diz Raul Guedes, diretor da casa de shows, que fica na Travessa São Gonçalo nº 30, esquina com a Avenida Presidente Kennedy, no Centro - telefone 99720-1224 (WhatsApp).