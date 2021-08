Existem ainda 47 mortes sob investigação - Reprodução

Publicado 27/08/2021 13:22

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou dois novos óbitos em decorrência de Covid-19 nesta quinta-feira (26), chegando a 3.280 no total. As mortes ocorreram entre os dias 4 de março e 19 de junho de 2021, porém contabilizados somente agora, diante dos resultados dos testes epidemiológicos. Tratam-se de dois homens, moradores dos bairros São Miguel e Neves, de 64 e 77 anos respectivamente. Existem ainda 47 mortes sob investigação.

Desde o início da pandemia na cidade, em março do ano passado, São Gonçalo soma 113.472 registros de casos confirmados, sendo 109.682 deles curados. No momento, há 54 pessoas infectadas com o coronavírus que estão hospitalizadas na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 456 doentes se recuperam em quarentena domiciliar, por apresentarem sintomas leves.