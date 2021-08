Quadrinista é conhecido por criar histórias com heróis baseados em figuras populares da história do Brasil - Divulgação

Publicado 27/08/2021 15:31

SÃO GONÇALO - Não é só o trailer do novo filme Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa que agita os gonçalenses no momento pela internet, já que os heróis brasileiros também deram as caras através do financiamento coletivo promovido pelo quadrinista Eberton Ferreira, do Estúdio Ton. Desta vez, os leitores que contribuírem financeiramente com o projeto estarão ajudando a publicar duas revistas em quadrinhos inéditas. Uma delas é Os SE7E - Volume 2, Capítulo 4, penúltima parte da saga que engloba a participação de 150 super-heróis nacionais. Outra é Xamã - volume 3, que narra a aventura de um índio brasileiro que tem o poder de personificar o folclore. Além de ganhar um exemplar das HQs, os apoiadores também terão direito a brindes exclusivos.

"Muitos participantes da campanha anterior me cobraram lançar mais aventuras e, a pedidos, aqui estamos! Desta vez, os leitores terão a emoção redobrada, porque, além de saberem um pouco mais sobre o passado misterioso do herói, poderão ver o índio mágico lutando contra um exército de criaturas e ao lado de outros 79 super seres na penúltima parte desse grande encontro dos quadrinhos BR”, explicou Eberton.

O objetivo da atual campanha é arrecadar R$ 9.500 e, até o momento, Eberton conseguiu metade do valor necessário para publicação. Os números são positivos, já que, em menos de três dias, ele já tinha arrecadado 46%. Isso mostra a força do financiamento coletivo anterior: na ocasião, o autor de São Gonçalo ultrapassou a meta e angariou quase R$10 mil, o que gerou recompensas extras a quem contribuiu com a iniciativa, que busca valorizar a cultura brasileira através do entretenimento proporcionado pela nona arte. A "vaquinha virtual" vai até o dia 8 de outubro pela plataforma Catarse ( acesse clicando aqui ).

"Personagens como o Xamã, que enaltece a nossa brasilidade e, com isso, se difere dos heróis estadunidenses, vêm sendo cada vez mais procurados pelos leitores. Por conta disso, projetos audaciosos estão sendo trabalhados com o intuito de se criar uma expansão dos quadrinhos para outras mídias como, por exemplo, animações e games. A marca Brazookas (que já está disponível na versão beta) trará ao público o primeiro jogo de luta envolvendo super-heróis BR com produção 100% nacional e independente", adiantou Eberton, que também mantém um canal no YouTube sobre quadrinhos.